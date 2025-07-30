Третій удар за декілька днів: ЗС РФ атакували Сумську ОВА, є постраждала

У середу, близько 13:30, російські війська знову завдали удару по будівлі Сумської обласної державної адміністрації. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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За інформацією голови Сумської ОВА Олег Григорова, внаслідок атаки по центру Сум постраждала 75-річна жінка — її госпіталізували з уламковим пораненням. На місці працюють усі екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

"У п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами. Сьогодні – нова спроба знищити. росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.", — зазначив Григоров.

Фото: Скриншот

Очільник області закликав громадян бути обачними, особливо під час повітряних тривог, та не перебувати поруч з адмінбудівлями й об'єктами критичної інфраструктури.

Попри постійні атаки, команда Сумської ОВА продовжує працювати — всі необхідні рішення ухвалюються вчасно.

Нагадаємо, 26 липня один із російських ударних дронів влучив у площу Незалежності в Сумах. Тоді було пошкоджено будівлю Сумської ОДА. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Олег Григоров підкреслив, що це прицільні атаки по цивільних об'єктах.

"Росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все", — додав він.

Раніше Фокус писав, Росія активно тестує на території України новий ударний безпілотник "Италмас". Одним із головних об’єктів таких атак стали Суми. Як пояснив фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" цей вид БПЛА став справжньою бідою для міста, оскільки росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань

Окрім цього, ввечері 21 липня російські війська завдали удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Під обстріл потрапив житловий район — пошкоджено щонайменше п’ять будинків, торговий центр і кілька автомобілів. За медичною допомогою звернулися щонайменше 12 людей.