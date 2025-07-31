Бои на Запорожье: ВС РФ применяли FPV и наземные роботы, ВСУ ответили (видео)

Оккупанты начали использовать наземные роботизированные комплексы и широко использовать дроны "Молния" и на оптоволокне.

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Российские оккупанты в Запорожье попытались прорываться к позициям Сил обороны с применением техники, но эти попытки провалились, поэтому россияне вынуждены были вернуться к использованию малых пеших групп. Об этом в эфире Армия TV рассказала командир экипажа БПАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения НГУ "Тайфун" Дарья с позывным "Ветка".

По ее словам, на Ореховском направлении россияне продолжают штурмы позиций Сил обороны, но попытки механизированных атак врага провалились. Украинские дроны и артиллерия не дали им возможности продвинуться дальше, поэтому в конце концов россияне вернулись к традиционной тактике штурмов малыми пехотными группами. Также они пытаются "просачиваться" ДРГ под прикрытием дронов и артиллерии.

"Чего-то супернового сейчас я не вижу. Из того, что не так давно появилось, но имеет широкое использование, это дроны "Молния", оптоволокно. Иногда бывают случаи с использованием наземных роботизированных комплексов, но они являются легкой целью. Они пытаются их использовать для подвоза провизии и БК, возможно для эвакуации", — рассказала командир экипажа БПАК.

Она добавила, что роботизированные комплексы россиян малопроходимы и маломобильны и не имеют устойчивой защиты от РЭБ.

Наступление РФ на Запорожье: что известно

31 июля сообщалось, что россияне оккупировали село Каменское в Запорожской области. Это село с весны 2025 года находилось в серой зоне, россияне постоянно обстреливали его из артиллерии.

29 июля военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ наступают на Запорожье и имеют определенное продвижение. Причина возможного ухудшения ситуации — замена подразделений Сил обороны, которая состоялась во время наступления россиян на Сумы.