Бої на Запоріжжі: ЗС РФ застосовували FPV та наземні роботи, ЗСУ відповіли (відео)

Окупанти почали використовувати наземні роботизовані комплекси та широко засосовувати дрони "Молния" та на оптоволокні.

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Російські окупанти на Запоріжжі спробували прориватися до позицій Сил оборони із застосуванням техніки, але ці спроби провалилися, тож росіяни змушені були повернутися до використання малих піших груп. Про це в ефірі Армія TV розповіла командир екіпажу БПАК окремого загону безпілотних систем спеціального призначення НГУ "Тайфун" Дар’я з позивним "Гілка".

За її словами, на Оріхівському напрямку росіяни продовжують штурми позицій Сил оборони, але спроби механізованих атак ворога провалилися. Українські дрони й артилерія не дали їм можливості просунутися далі, тож зрештою росіяни повернулися до традиційної тактики штурмів малими піхотними групами. Також вони намагаються "просочуватися" ДРГ під прикриттям дронів та артилерії.

"Чогось супернового зараз я не бачу. З того, що не так давно з’явилося, але має широке використання, це дрони "Молния", оптоволокно. Іноді трапляються випадки з використанням наземних роботизованих комплексів, але вони є легкою ціллю. Вони намагаються їх використовувати для підвозу провізії й БК, можливо для евакуації", — розповіла командир екіпажу БПАК.

Вона додала, що роботизовані комплекси росіян малопрохідні і маломобільні та не мають стійкого захисту від РЕБ.

Наступ РФ на Запоріжжя: що відомо

31 липня повідомлялося, що росіяни окупували село Кам'янське у Запорізькій області. Це село із весни 2025 року перебувало у сірій зоні, росіяни постійно обстрілювали його з артилерії.

29 липня військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ наступають на Запоріжжя і мають певне просування. Причина можливого погіршення ситуації — заміна підрозділів Сил оборони, яка відбулась під час наступу росіян на Суми.