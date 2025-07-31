Устранены административные барьеры: украинским производителям боеприпасов облегчили работу, — Минобороны

Производителям оружия не придется обновлять отдельные документы, поскольку все разрешения будут действовать пока действует новое Постановление.

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Кабинет Министров Украины облегчил работу производителям боеприпасов и оружия, нормировав отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны во время войны. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Правительство устранило административные барьеры для производителей боеприпасов. Это позволяет предприятиям, имеющим необходимые технологии и компетенции оперативно разворачивать производство боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств поражения", — говорится в сообщении.

Так, Кабмин утвердил постановление № 902 от 16 июля 2025 года "Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов".

Согласно ей утвержден порядок производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов и определяет алгоритмы и механизмы таких процедур.

В Постановлении говорится о том, что предприятия, которые уже получили статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ и дальше могут продолжать свою деятельность, что гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся.

Все свидетельства, выданные им ранее, продолжают свое действие на период действия нового Порядка. Производителям боеприпасов и взрывчатых веществ не нужно проходить бюрократические процедуры снова.

Также в Постановлении уточнили, что любые взрывчатые материалы промышленного назначения (даже охотничий порох), используемые для создания боеприпасов для Сил обороны, классифицируются как взрывчатые материалы военного назначения. Это упрощает их оборот и использование в оборонном производстве.

Напомним, что 8 июля сообщалось, что чешская компания Excalibur Army открыла свое представительство в Украине. Она намерена совместно с "Украинской бронетехникой" развернуть производство артиллерийских боеприпасов.

Также сообщалось, что правительство Германии выделяет средства напроизводство 500 дальнобойных дронов "Лютый" для Сил обороны Украины.