Усунено адміністративні бар'єри: українським виробникам боєприпасів полегшили роботу, — Міноборони

Виробникам зброї не доведеться поновлювати окремі документи, оскільки всі дозволи будуть діяти поки діє нова Постанова.

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Кабінет Міністрів України полегшив роботу виробникам боєприпасів і зброї, унормувавши окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони під час війни. Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження", — йдеться в повідомленні.

Так, Кабмін затвердив постанову № 902 від 16 липня 2025 року "Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів".

Згідно із нею затверджено порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур.

У Постанові йдеться про те, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин і далі можуть продовжувати свою діяльність, що гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Усі свідоцтва, видані їм раніше, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Також у Постанові уточнили, що будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їхній обіг та використання в оборонному виробництві.

Нагадаємо, що 8 липня повідомлялося, що чеська компанія Excalibur Army відкрила своє представництво в Україні. Вона має намір спільно з "Українською бронетехнікою" розгорнути виробництво артилерійських боєприпасів.

Також повідомлялося, що уряд Німеччини виділяє кошти на виробництво 500 далекобійних дронів "Лютий" для Сил оборони України.