Почти Бермудский треугольник: в 51-й армии РФ стали пропадать комбаты, — соцсети

Российские военные сообщили, что комбаты исчезли после встречи с командирами полка, а после того их объявили якобы ушедшими в СЗЧ. Дальнейшая судьба комбатов неизвестна.

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В рядах ВС РФ с недавних пор происходят странные вещи. Один за другим стали исчезать комбаты 2-го батальона 95-го полка 5 бригады 51 армии ВС РФ. На это обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Странные дела происходят в 95-м полку 5-й бригады ВС РФ. Там исчезают комбаты. Z-блогеры сообщают, что в последнее время исчез уже второй комбат, которого ранее вызвал на встречу командир полка. Когда жена второго пропавшего комбата Юрия Буракова с позывным "Седой" стала выяснять его, ей объяснили, что муж ушел в СЗЧ, то есть, стал дезертиром", — пишет блогер.

Он добавил, что Z-военкорры свирепствуют и пишут, что в остатках полка происходит полный беспредел, всех сажают на подвал или убивают.

"Словом, настоящий "русский мир" в лучшем виде, все как при Сталине", — резюмировал Казанский.

О странном исчезновении одного из комбатов рассказал российский военкор Святослав Голиков в своем телеграм-канале "Филолог в засаде".

Он обнародовал видео одного из пропавших комбатов Юрия Буракова с позывным "Седой", который, по его информации, перестал выходить на связь с родными.

"По достоверной информации известно, что 27 июля его вызвал к себе командир 95-го полка с позывным "Старик" — ФИО этого человека мы знаем. С тех пор "Седой" исчез и не выходит на связь. На вопрос жены командир полка заявил, что "Седой" СЗЧ, то есть "самовольно оставил часть", — рассказал Голиков.

Скрин сообщения Голикова в телеграмм

Он отметил, что это уже второй комбат, который исчез таким образом. Он обратился к тем, кто удерживает одного и второго комбатов, чтобы их вернули на место.

"Не надо делать их пропавшими без вести, не надо их "обнулять", не надо делать непоправимые вещи непоправимые. Скрыть это не удастся", — угрожает военкор.

Он заявил, что дает похитителям комбатов 24 часа, иначе расскажет об этих эпизодах важным людям.

Также об исчезновении комбата "Седого" написали еще несколько российских военкоров и военных. Так, оккупант Александр Жучковский заявил, что "Седой" был всегда заступался за солдат, "был эрудирован и начитан".

Пост Александра Жучковского в телеграмм

Он исправился, что написал слово "был" поскольку информации о гибели комбата не было, но заметил, что в последнее время в остатках полка "идет череда мутных смертей и исчезновений".

"Поставлено на поток испытание солдат подвалами, полк беспощадно стачивают. Со сменой командования в начале 2023 года славный 123 полк НМ ДНР превратился в 95-й и стал воплощением худшего в армии: мясные безумные штурмы, отбитые торчки-командиры, фейковые солдаты с фейковыми ранениями, бизнес-схематозы", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ВСУ ликвидировали командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева. Он командовал штурмами на Великобурлукском направлении.

Также ВСУ нанесли удар по пункту управления 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в оккупированном Донецке и ликвидировали полковника Руслана Горячкина, который исполнял обязанности командира этой армии.