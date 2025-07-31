Майже Бермудський трикутник: в 51-й армії РФ стали зникати комбати, — соцмережі

Російські військкори повідомили, що комбати зникли після зустрічі з командирами полку, а після того їх оголосили такими, що нібито пішли в СЗЧ. Подальша доля комбатів невідома.

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В лавах ЗС РФ віднедавна відбуваються дивні речі. Один за одним стали зникати комбати 2-го батальйону 95-го полку 5 бригади 51 армії ЗС РФ. На це звернув увагу український журналіст і блогер Денис Казанський.

"Дивні справи відбуваються у 95-му полку 5-ї бригади ЗС РФ. Там зникають комбати. Z-блогери повідомляють, що останнім часом зник уже другий комбат, якого раніше викликав на зустріч командир полку. Коли дружина другого зниклого комбата Юрія Буракова з позивним "Седой" стала з'ясовувати його, їй пояснили, що чоловік пішов у СЗЧ, тобто, став дезертиром", — пише блогер.

Він додав, що Z-військкори лютують і пишуть, що в залишках полку відбувається повне свавілля, всіх саджають на підвал або вбивають.

"Словом, справжній "руський мір" у кращому вигляді, все як за Сталіна", — резюмував Казанський.

Про дивне зникнення одного із комбатів розповів російський військкор Святослав Голіков в своєму телеграм-каналі "Филолог в засаде".

Він оприлюднив відео одного із зниклих комбатів Юрія Буракова з позивним "Седой", який, за його інформацією, перестав виходити на зв'язок з рідними.

"За достовірною інформацією відомо, що 27 липня його викликав до себе командир 95-го полку із позивним "Старина" – ПІБ цієї людини ми знаємо. З того часу "Седой" зник і не виходить на зв'язок. На запитання дружини командир полку заявив, що "Седой" СЗЧ, тобто "що самовільно залишив частину", — розповів Голіков.

Скрин допису Голікова в телеграм

Він зауважив, що це вже другий комбат, який зник у такий спосіб. Він звернувся до тих, хто утримує одного і другого комбатів, щоб їх повернули на місце.

"Не треба робити їх зниклими безвісти, не треба їх "обнулювати", не треба робити непоправні речі непоправні. Приховати це не вдасться", — погрожує військкор.

Він заявив, що дає викрадачам комбатів 24 години, бо інакше розповість про ці епізоди важливим людям.

Також про зникнення комбата "Седого" написали ще кілька російських військккорів та військових. Так, окупант Олександр Жучковський заявив, що "Седой" був завжди заступався за солдатів, "був ерудований і начитаний".

Пост Олександра Жучковського в телеграм

Він виправився, що написав слово "був" оскільки інформації про загибель комбата не було, але зауважив, що останнім часом у залишках полку "йде низка каламутних смертей і зникнень".

"Поставлено на потік випробування солдатів підвалами, полк нещадно сточують. Зі зміною командування на початку 2023 року славетний 123 полк НМ ДНР перетворився на 95-й і став втіленням найгіршого в армії: м'ясні божевільні штурми, відбиті торчки-командири, фейкові солдати з фейковими пораненнями, бізнес-схематози", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ ліквідували командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва. Він командував штурмами на Великобурлуцькому напрямку.

Також ЗСУ завдали удару по пункту управління 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в окупованому Донецьку і ліквідували полковника Руслана Горячкіна, який виконував обов'язки командира цієї армії.