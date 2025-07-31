Напоминает рыбу-ежа: россияне "засветили" новую боевую машину с агрессивной "прической" (фото)

Крышу машины покрыли металлической проволокой, а на бок повесили колючую проволоку, как в тюрьме. Спереди под гусеницами прикрепили самодельные минные тралы.

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Российские армейские "изобретатели" продолжают придумывать новые способы защиты своих танков и БМП от украинских дронов. Вслед за танками-сараями, танками-сараями и танками-черепахами появился танк, который внешне напоминает рыбу-ежа. Фотографию "новинки российского оборонпрома" выложил телеграм-канал "Военный Осведомитель".

"Очередное произведение "безумного Макса" на дорогах "СВО", — подписал фотографию телеграм-канал.

На фотографии видно боевую машину, обшитую дополнительной защитой. Сверху с крыши торчит железная проволока, как будто прическа. По бокам ее обшили сеткой, а низ — дополнительными металлическими листами. Бока техники обкрутили колючей проволокой, а спереди самодельные минные тралы для разминирования во время движения.

Подписчики российского телеграм-канала растерялись в версиях, какую именно технику так могли осквернить такой дополнительной защитой российские "кулибины" и не смогли прийти к общему мнению:

"Боевой ижак"

Такого Франкенштейна мы еще не видели.

Главное это сохраняет жизнь экипажа и помогает больше уничтожать х*хлов.

Я думаю, это просто помогает к ним хотя бы доехать.

А как экипажу заходить и выходить?

А никак... тот, кто при монтаже внутри остался тот и экипаж.

Напомним, что в апреле 2024 года россияне "засветили" танк Т-72, который из-за его внешнего вида в народе окрестили "танком-черепахой". Он успел прорваться на Красногоровку, но через несколько дней был уничтожен ударом по ангару.

Далее на передовой начала появляться бронированная техника "обшита" деревянными бревнами с четырех сторон, а сверху имеет наваренную крышу. В сети переименовали расхваленную вражескую "Косандру" на "Избушку на курьих ножках".

После бревен, решеток и шин оккупанты начали "зашивать" танки отбойниками. Такое новое достижение российского оборонпрома заметили в районе Очеретино.

Также сообщалось, что россияне украли разработку ВСУ по защите танков "капюшон" и запатентовали ее.