Нагадує рибу-їжака: росіяни "засвітили" нову бойову машину із агресивною "зачіскою" (фото)

Дах машини вкрили металевими дротами, а на бік почепили колючий дріт, як у в'язниці. Спереду під гусеницями прикріпили саморобні мінні трали.

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Російські армійські "винахідники" продовжують вигадувати нові способи захисту своїх танків та БМП від українських дронів. Вслід за танками-сараями, танками-сараями і танками-черепахами з'явився танк, який зовні нагадує рибу-їжака. Світлину "новинки російського оборонпрому" виклав телеграм-канал "Военный Осведомитель".

"Черговий витвір "шаленого Макса" на дорогах "СВО", — підписав світлину телеграм-канал.

На світлині видно бойову машину, обшиту додатковим захистом. Зверху з даху стирчить залізний дріт, неначе зачіска. По боках її обшили сіткою, а низ — додатковими металевими листами. Боки техніки обкрутили колючим дротом, а спереду саморобні мінні трали для розмінування під час руху.

Підписники російського телеграм-каналу розгубилися у версіях, яку саме техніку так могли спаплюжити таким додатковим захистом російські "кулібіни" і не змогли дійти до спільної думки:

"Бойовий іжак"

Такого Франкенштейна ми ще не бачили.

Головне це зберігає життя екіпажу і допомагає більше знищувати х*хлів.

Я думаю, це просто допомагає до них хоча б доїхати.

А як екіпажу заходити та виходити?

А ніяк… той, хто при монтажі всередині залишився той і екіпаж.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року росіяни "засвітили" танк Т-72, який через його зовнішній вигляд в народі охрестили "танком-черепахою". Він встиг прорватися на Красногорівку, але за кілька днів його було знищено ударом по ангару.

Далі на передовій почала з'являтися броньована техніка "обшита" дерев'яними колодами з чотирьох боків, а зверху має наварений дах. У мережі перейменували розхвалену ворожу "Косандру" на "Избушку на курьих ножках".

Після колод, решіток і шин окупанти почали "зашивати" танки відбійниками. Таке нове досягнення російського оборонпрому помітили в районі Очеретиного.

Також повідомлялося, що росіяни вкрали розробку ЗСУ із захисту танків "капюшон" і запатентували її.