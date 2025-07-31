В РФ усиленно производят ракеты "Искандер-К": почему их называют особо опасными (видео)

Российский ВПК увеличил производство крылатых ракет "Искандер-К", их чрезвычайно сложно перехватить средствами ПВО.

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Украинцы ранее об этих ракетах слышали не часто, так как их производили максимум три за месяц. Об этом телеканалу "Еспресо" рассказал военный обозреватель издания Defence Express Иван Киричевский.

По Киеву ударили восемью ракетами наземного базирования "Искандер-К"

Ночью 31 июля для массированного удара по Киеву оккупанты применили восемь крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К". Очевидно, в начале 2025 года в российской военной стратегии могли внести изменения, заметил Киричевский.

Теперь ракеты "Искандер-К" производятся в больших количествах, примерно как ракеты Х-101 для бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Военная разведка Украины сообщала, что к началу июня у ВС РФ было 300 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер-К".

Опасность ракеты "Искандер-К" заключается в ее носителе — малой пусковой установке, которую сложно обнаружить на малой высоте и успеть сбить. К сожалению, именно эта ракета имеет самый низкий процент сбития.

ВС РФ могли сделать соответствующие выводы и увеличили производство особо опасных крылатых ракет. Существует две разновидности "Искандер-К": с дальностью поражения целей до 500 км и вторая — до 1500 км.

"Нужно быть готовым, что коварные и опасные ракеты могут долетать до Львова и других западных регионов", — заключил он.

Напомним, армия РФ недавно ударила ракетами "Искандер" по полигону в Черниговской области. Трое военных ВСУ были убиты, а 18 — ранены.

Кроме этого, 24 июня россияне могли атаковать Черкассы двумя ракетами "Искандер-К", в городе было много пострадавших.