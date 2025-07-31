У РФ посилено виробляють ракети "Іскандер-К": чому їх називають особливо небезпечними (відео)

Російський ВПК збільшив виробництво крилатих ракет "Іскандер-К", їх надзвичайно складно перехопити засобами ППО.

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Українці раніше про ці ракети чули не часто, оскільки їх виробляли максимум три за місяць. Про це телеканалу "Еспресо" розповів військовий оглядач видання Defence Express Іван Киричевський.

По Києву вдарили вісьмома ракетами наземного базування "Іскандер-К"

Уночі 31 липня для масованого удару по Києву окупанти застосували вісім крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К". Очевидно, на початку 2025 року в російській військовій стратегії могли внести зміни, зауважив Киричевський.

Тепер ракети "Іскандер-К" виробляються у великих кількостях, приблизно як ракети Х-101 для бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Військова розвідка України повідомляла, що на початок червня у ЗС РФ було 300 ракет Х-101 і 300 ракет "Іскандер-К".

Небезпека ракети "Іскандер-К" полягає в її носії — малій пусковій установці, яку складно виявити на малій висоті і встигнути збити. На жаль, саме ця ракета має найнижчий відсоток збиття.

ЗС РФ могли зробити відповідні висновки і збільшили виробництво особливо небезпечних крилатих ракет. Існує два різновиди "Іскандер-К": з дальністю ураження цілей до 500 км і другий — до 1500 км.

"Потрібно бути готовим, що підступні й небезпечні ракети можуть долітати до Львова та інших західних регіонів", — підсумував він.

Нагадаємо, армія РФ нещодавно вдарила ракетами "Іскандер" по полігону в Чернігівській області. Троє військових ЗСУ були вбиті, а 18 — поранені.

Крім цього, 24 червня росіяни могли атакувати Черкаси двома ракетами "Іскандер-К", у місті було багато постраждалих.