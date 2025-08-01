Лучший боевой медик в Европе: военный из "Азова" получил ценную награду (фото)

Владимир "Спрайт" Рыженко, боевой медик из 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины, признан лучшим боевым медиком в Европе.

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"Азовец" провел уникальную операцию по спасению побратима зимой 2025 года в экстремальных условиях. Подробности сообщили в 1-м корпусе НГУ "Азов".

Команда трех медиков из "Азова" участвовала в крупнейшей европейской конференции по военной медицине Combat Medical Care Conference 2025 в Германии. Соорганизатором мероприятия выступил Бундесвер, собравший более 1 400 экспертов из 44 стран.

Владимир Рыженко спас жизнь военного благодаря переливанию донорской крови

"Азовцы" поделились уникальным опытом оказания помощи в боевых условиях. Старший лейтенант Сергей "Джедай" Ротчук представил инновационные подходы к медицинской логистике на поле боя.

А Ольга "Крава" Тагирова рассказала о вызовах при оказании медпомощи за пределами "золотого часа" (критический период времени после ранения, при котором первая медицинская помощь увеличивает шансы на выживание, — ред.).

Особое признание получил Рыженко, его наградили премией "Лучший европейский медик года" в категории "Военная медицина" за исключительный случай спасения побратима зимой 2025 года.

Военный выжил благодаря переливанию донорской крови, которую ему сбросили с дрона. Операция проходила в экстремальных условиях.

Вместе с наградой "Спрайт" получил меч — символ силы, достоинства и отваги. Во время выступления он благодарил побратимов, помогавшие ему в медицинской операции.

Напомним, раненые украинские военные могут получать доплату до 100 тысяч гривен в месяц. В случае тяжелых ранений за каждый день лечения платится минимум 3 225,8 гривен.

Военный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Янис" спас раненого парня после резни в Венеции. Во время драки его оппонент использовал нож, мужчину ранили в районе бедренной артерии.