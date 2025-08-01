Найкращий бойовий медик у Європі: військовий з "Азова" отримав цінну нагороду (фото)

Володимира "Спрайта" Риженка, бойового медика з 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України, визнано найкращим бойовим медиком у Європі.

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"Азовець" провів унікальну операцію з порятунку побратима взимку 2025 року в екстремальних умовах. Подробиці повідомили в 1-му корпусі НГУ "Азов".

Команда трьох медиків з "Азова" брала участь у найбільшій європейській конференції з військової медицини Combat Medical Care Conference 2025 у Німеччині. Співорганізатором заходу виступив Бундесвер, який зібрав понад 1 400 експертів із 44 країн.

Володимир Риженко врятував життя військового завдяки переливанню донорської крові

"Азовці" поділилися унікальним досвідом надання допомоги в бойових умовах. Старший лейтенант Сергій "Джедай" Ротчук представив інноваційні підходи до медичної логістики на полі бою.

А Ольга "Крава" Тагірова розповіла про виклики під час надання меддопомоги за межами "золотої години" (критичний період часу після поранення, за якого перша медична допомога збільшує шанси на виживання, — ред.).

Особливе визнання отримав Риженко, його нагородили премією "Найкращий європейський медик року" в категорії "Військова медицина" за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року.

Військовий вижив завдяки переливанню донорської крові, яку йому скинули з дрона. Операція проходила в екстремальних умовах.

Разом із нагородою "Спрайт" отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він дякував побратимам, які допомагали йому в медичній операції.

Нагадаємо, поранені українські військові можуть отримувати доплату до 100 тисяч гривень на місяць. У разі важких поранень за кожен день лікування сплачується щонайменше 3 225,8 гривень.

Військовий із 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ з позивним "Яніс" врятував пораненого хлопця після різанини у Венеції. Під час бійки його опонент використав ніж, чоловіка поранили в районі стегнової артерії.