Действительно безумные цифры: действительно ли РФ производит больше боеприпасов, чем страны НАТО

По оценкам ГУР, Россия произвела в 2023 году — 2 млн калибров 152 мм и 122 мм, а в 2024 году 2,7 миллиона. Всего в РФ в месяц производят 250 тысяч боеприпасов, или 3 миллиона в год.

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В начале июля 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия производит в 12 раз больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе, а размер российской экономики всего 5% от стран НАТО. Чтобы выяснить, действительно ли это так, издание "Радио Свобода" вместе с расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) провели свое исследование относительно того, какое количество вооружения производит РФ.

Впрочем, журналисты признаются, что брали информацию из открытых источников, поэтому в некоторых случаях установить точное количество произведенного вооружения невозможно.

Сколько боеприпасов в год производит Россия

По данным британского Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI), в 2022 году Россия изготовила 250 тысяч выстрелов калибра 152 мм, в 2023 — 1 миллион, а в 2024 планировала произвести 1,325 млн таких боеприпасов.

На практике, отмечают исследователи, она произвела чуть более 1,3 миллиона 152-мм боеприпасов. Также российскому ВПК в 2024 году удалось выполнить свою задачу по производству 800 тысяч 122-мм выстрелов.

Аналитики предположили, что в 2025 году российские предприятия смогут производить больше взрывчатых веществ за счет запуска новых мощностей.

Украинская военная разведка имеет свои данные. По оценкам ГУР Минобороны Украины, Россия произвела больше боеприпасов: в 2023 году — 2 млн калибров 152 мм и 122 мм, а в 2024 году планировала произвести 2,7 миллиона. Похожие цифры озвучивал и неназванный европейский чиновник. По его информации, в РФ в месяц производят 250 тысяч боеприпасов, или 3 миллиона в год.

Кроме этого, Россия получает боеприпасы от КНДР. Сначала это были снаряды калибра 122 и 152 мм, а также мины и ракеты для РСЗО, а сейчас Россия также получает снаряды калибром 130 мм и 170 мм и ракеты для корейских РСЗО калибром 240 и 107 мм.

Сколько боеприпасов в год изготавливают страны НАТО

Весной прошлого года неназванный европейский чиновник заявил CNN, что страны НАТО могут производить в год 1,2 миллиона боеприпасов для отправки в Украину. Еще один источник в НАТО в том же году сообщал, что в целом страны Альянса планировали произвести 2 млн боеприпасов основного калибра в 2024 году, а в 2025 — достичь производственного объема в 3 миллиона 155-мм боеприпасов.

Это примерно соответствует отчету Европейской комиссии. Еще миллион выстрелов в 2025 году должны были изготовить Соединенные Штаты.

На практике производственные возможности Евросоюза и США могут оказаться скромнее заявленных. По данным неназванного словацкого источника по оборонной промышленности, озвученным в июле 2024 года, ЕС был способен производить 580 тысяч боеприпасов в год.

В 2024 году Rheinmetall заключил контракт на поставку боеприпасов для немецкой армии на сумму 8,5 млрд долларов. Кроме этого, 300 тысяч боеприпасов основного калибра и 150 тысяч других калибров в рамках "украинской инициативы" запланировала изготовить компания из Чехии STV Group — 200 тысяч 155-мм выстрелов.

Таким образом, суммарное количество произведенных в 2025 году боеприпасов только основного калибра в Европе по самым консервативным оценкам может достичь 1,2 млн.

Поэтому в итоге авторы исследования пришли к мнению, что заявленное Рютте 12-кратное преимущество РФ — это 20,5 миллиона снарядов в год, а имеющихся в России производственных мощностей просто невозможно достичь.

Напомним, что Кабинет Министров Украины облегчил работу производителям боеприпасов и оружия, унормировав отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны во время войны.

8 июля сообщалось, что чешская компания Excalibur Army открыла свое представительство в Украине. Она намерена совместно с "Украинской бронетехникой" развернуть производство артиллерийских боеприпасов.