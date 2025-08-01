Справді шалені цифри: чи дійсно РФ виробляє більше боєприпасів, ніж країни НАТО

За оцінками ГУР, Росія виробила у 2023 році 2 млн калібрів 152 мм і 122 мм, а у 2024 році — 2,7 мільйона. Загалом в РФ на місяць виробляють 250 тисяч боєприпасів, або 3 мільйони на рік.

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На початку липня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія виготовляє у 12 разів більше боєприпасів, ніж всі країни НАТО разом, а розмір російської економіки всього 5% від країн НАТО. Щоб з'ясувати, чи дійсно це так, видання "Радіо Свобода" разом з розслідувальною групою Conflict Intelligence Team (CIT) провели своє дослідження щодо того, яку кількість озброєння виробляє РФ.

Втім, журналісти зізнаються, що брали інформацію з відкритих джерел, тому у деяких випадках встановити точну кількість виробленого озброєння неможливо.

Скільки боєприпасів на рік виготовляє Росія

За даними британського Королівського інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI), у 2022 році Росія виготовила 250 тисяч пострілів калібру 152 мм, у 2023 – 1 мільйон, а у 2024 планувала виробити 1,325 млн таких боєприпасів.

На практиці, зазначають дослідники, вона виробила трохи більше 1,3 мільйона 152-мм боєприпасів. Також російському ВПК у 2024 році вдалося виконати своє завдання з виробництва 800 тисяч 122-мм пострілів.

Аналітики припустили, що у 2025 році російські підприємства зможуть виробляти більше вибухових речовин за рахунок запуску нових потужностей.

Українська воєнна розвідка має свої дані. За оцінками ГУР Міноборони України, Росія виробила більше боєприпасів: у 2023 році — 2 млн калібрів 152 мм і 122 мм, а у 2024 році планувала виробити 2,7 мільйона. Схожі цифри озвучував і неназваний європейський посадовець. За його інформацією, в РФ на місяць виробляють 250 тисяч боєприпасів, або 3 мільйони на рік.

Окрім цього, Росія отримує боєприпаси від КНДР. Спочатку це були снаряди калібру 122 і 152 мм, а також міни й ракети для РСЗВ, а зараз Росія також отримує снаряди калібром 130 мм і 170 мм та ракети для корейських РСЗВ калібром 240 і 107 мм.

Скільки боєприпасів на рік виготовляють країни НАТО

Навесні минулого року неназваний європейський посадовець заявив CNN, що країни НАТО можуть виготовляти на рік 1,2 мільйона боєприпасів для відправки в Україну. Ще одне джерело в НАТО того ж року повідомляло, що загалом країни Альянсу планували виробити 2 млн боєприпасів основного калібру у 2024 році, а у 2025 – досягти виробничого обсягу в 3 мільйони 155-мм боєприпасів.

Це приблизно відповідає звіту Європейської комісії. Ще мільйон пострілів у 2025 році мали виготовити Сполучені Штати.

На практиці виробничі можливості Євросоюзу та США можуть виявитися скромнішими за заявлені. За даними неназваного словацького джерела з оборонної промисловості, озвученими в липні 2024 року, ЄС був здатен виробляти 580 тисяч боєприпасів на рік.

У 2024 році Rheinmetall уклав контракт на постачання боєприпасів для німецької армії на суму 8,5 млрд доларів. Окрім цього, 300 тисяч боєприпасів основного калібру та 150 тисяч інших калібрів у межах "української ініціативи" запланувала виготовити компанія з Чехії STV Group — 200 тисяч 155-мм пострілів.

Таким чином, сумарна кількість вироблених у 2025 році боєприпасів лише основного калібру в Європі за найконсервативнішими оцінками може досягти 1,2 млн.

Тож зрештою автори дослідження дійшли думки, що заявлена Рютте 12-кратна перевага РФ — це 20,5 мільйона снарядів на рік, а наявних у Росії виробничих потужностей просто неможливо досягнути.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України полегшив роботу виробникам боєприпасів і зброї, унормувавши окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони під час війни.

8 липня повідомлялося, що чеська компанія Excalibur Army відкрила своє представництво в Україні. Вона має намір спільно з "Українською бронетехнікою" розгорнути виробництво артилерійських боєприпасів.