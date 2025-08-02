Блеф или запугивание: Путин хочет начать ядерную эскалацию против Запада, — The Telegraph

РФ в основном использует ядерное бряцание оружием как элемент информационной войны для запугивания Запада, которая дала свои результаты. В то же время в Украине убеждены, что все действия России в этом направлении являются чистым блефом, которым Кремль пытается прикрыть свои неудачи.

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Вероятность того, что лидер РФ Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия "остается низкой, но не равна нулю", говорится в колонке Боба Сили для издания The Telegraph.

По мнению автора, решение президента США Дональда Трампа переместить подводные лодки является ответом на посты в соцсетях Дмитрия Медведева, роль которого в кремлевской иерархии — быть "бешеным псом, который сыплет устрашающими угрозами в адрес врагов Кремля".

"Хорошо, что Трамп наконец начинает прозревать в отношении режима в России. Очевидно, он разъярен тем, что его политика умиротворения Кремля не дала результатов, несмотря на его невероятное предложение мира, сделанное в обход украинцев, которое позволило бы Путину избежать ответственности за ужасные преступления его армии", — говорится в тексте.

В то же время господин Сили убежден, что российский режим знает, что может спровоцировать президента США на реальные действия, если "достаточно сильно выведет его из равновесия". Однако существует риск, что ядерная политика теперь превращается "в опасную игру в стиле трештока в соцсетях".

Встреча Трампа и Путина Фото: Из открытых источников

"С начала своей военно-политической кампании против Украины еще с 2005 года, с целью подчинения ее России, Путин раз за разом повышал ставки, когда не достигал желаемого. Так произошло в 2014 году с частичным вторжением на Донбасс, а затем — в 2022 году с полномасштабным вторжением. Может ли следующая эскалация быть ядерной?" — пишет автор.

По мнению Сили, РФ использует концепцию "эскалация ради деэскалации", которая предусматривает использование ядерного оружия для того, чтобы перехватить контроль над ходом войны, заставив врага сдаться или уничтожить его. В соответствии с замыслами, она предусматривает следующие этапы:

на первом — "демонстрационный удар" или единичный взрыв над открытым водоемом;

на втором — удар по малонаселенной местности или по заброшенному городу;

на третьем — удар по военному объекту или транспортному узлу;

на следующих — множественные тактические ядерные удары в зоне боевых действий.

Ядерное оружие на Красной площади в Москве Фото: ТАСС

"Путин уже ослабил рамки, в рамках которых Россия может применить ядерное оружие. Военная доктрина РФ 2014 года предусматривает два основных случая: в ответ на ядерную атаку или в случае угрозы существованию России. Но документ 2020 года добавляет новые основания: например, если РФ считает, что ядерное нападение на нее неизбежно (то есть удар на опережение), или если она может потерять контроль над своим арсеналом — например, в случае серии высокоточных конвенционных ударов. Оба сценария крайне опасны", — констатирует автор.

Он убежден, что в прошлом году Путин еще больше снизил ядерный порог, но операция СБУ "Паутина" в июне этого года "не спровоцировала" российского лидера на ответ. Именно украинцы, по убеждению Сили, уже давно настаивают, что угрозы России ничто иное как "блеф, призванный прикрыть провалы армии, потерявшей уже до миллиона солдат".

"Что же делать? Хороших вариантов нет, а кризис может еще больше обостриться. Режим Путина настроен на войну — это стоит признавать прямо. Он не хочет мира. [Поэтому] лучшая надежда для Запада — это помочь Украине, особенно в части ПВО для защиты ее стойких, но измученных граждан, — отразить наступление России и заставить разъяренного российского диктатора завершить войну. Большинство альтернатив — даже трудно представить", — резюмирует Боб Сили.

Ранее Фокус сообщал, как Трамп посоветовал "следить за словами" Медведеву. Он назвал экс-главу РФ провальным бывшим президентом и говорит, что такой риторикой чиновник "вступает на очень опасную территорию".

Впоследствии стало известно, что США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ. Глава США заявил, что его страна полностью готова к ядерному противостоянию с Россией, если "такая необходимость возникнет".