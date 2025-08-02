Блеф чи залякування: Путін хоче розпочати ядерну ескалацію проти Заходу, — The Telegraph

РФ здебільшого використовує ядерне брязкання зброєю як елемент інформаційної війни для залякування Заходу, яка дала свої результати. Водночас в Україні переконані, що всі дії Росії в цьому напрямку є чистим блефом, яким Кремль намагається прикрити свої невдачі.

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Ймовірність того, що лідер РФ Володимир Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї "залишається низькою, але не дорівнює нулю", йдеться у колонці Боба Сілі для видання The Telegraph.

На думку автора, рішення президента США Дональда Трампа перемістити підводні човни є відповіддю на дописи в соцмережах Дмитра Медведєва, роль якого в кремлівській ієрархії — бути "скаженим псом, який сипле страхітливими погрозами на адресу ворогів Кремля".

"Добре, що Трамп нарешті починає прозрівати щодо режиму в Росії. Очевидно, він розлючений тим, що його політика умиротворення Кремля не дала результатів, попри його неймовірну пропозицію миру, зроблену в обхід українців, яка дозволила б Путіну уникнути відповідальності за жахливі злочини його армії", — йдеться у тексті.

Водночас пан Сілі переконаний, що російський режим знає, що може спровокувати президента США на реальні дії, якщо "достатньо сильно виведе його з рівноваги". Однак існує ризик, що ядерна політика тепер перетворюється "на небезпечну гру в стилі трештоку в соцмережах".

Зустріч Трампа та Путіна Фото: З відкритих джерел

"Від початку своєї військово-політичної кампанії проти України ще з 2005 року, з метою підпорядкування її Росії, Путін раз за разом підвищував ставки, коли не досягав бажаного. Так сталося у 2014 році з частковим вторгненням на Донбас, а потім — у 2022 році з повномасштабним вторгненням. Чи може наступна ескалація бути ядерною?" — пише автор.

На думку Сілі, РФ використовує концепцію "ескалація заради деескалації", яка передбачає використання ядерної зброї для того, щоб перехопити контроль над перебігом війни, змусивши ворога здатися або знищити його. Відповідно до задумів, вона передбачає наступні етапи:

на першому — "демонстраційний удар" або одиничний вибух над відкритою водоймою;

на другому — удар по малонаселеній місцевості чи по покинутому місту;

на третьому — удар по військовому об’єкту чи транспортному вузлу;

на наступних — множинні тактичні ядерні удари в зоні бойових дій.

Ядерна зброя на Красній площі у Москві Фото: ТАСС

"Путін уже послабив рамки, в межах яких Росія може застосувати ядерну зброю. Військова доктрина РФ 2014 року передбачає два основних випадки: у відповідь на ядерну атаку або у випадку загрози існуванню Росії. Але документ 2020 року додає нові підстави: наприклад, якщо РФ вважає, що ядерний напад на неї неуникний (тобто удар на випередження), або якщо вона може втратити контроль над своїм арсеналом — наприклад, у разі серії високоточних конвенційних ударів. Обидва сценарії є вкрай небезпечними", — констатує автор.

Він переконаний, що минулого року Путін ще більше знизив ядерний поріг, але операція СБУ "Павутина" у червні цього року "не спровокувала" російського лідера на відповідь. Саме українці, на переконання Сілі, вже давно наполягають, що погрози Росії ніщо інакше як "блеф, покликаний прикрити провали армії, що втратила вже до мільйона солдатів".

"Що ж робити? Хороших варіантів немає, а криза може ще більше загостритись. Режим Путіна налаштований на війну — це варто визнавати прямо. Він не хоче миру. [Тому] найкраща надія для Заходу — це допомогти Україні, особливо в частині ППО для захисту її стійких, але змучених громадян, — відбити наступ Росії й змусити розлюченого російського диктатора завершити війну. Більшість альтернатив — навіть важко уявити", — резюмує Боб Сілі.

Раніше Фокус повідомляв, як Трамп порадив "стежити за словами" Медведєву. Він назвав ексглаву РФ провальним колишнім президентом та говорить, що такою риторикою чиновник "вступає на дуже небезпечну територію".

Згодом стало відомо, що США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ. Глава США заявив, що його країна повністю готова до ядерного протистояння з Росією, якщо "така необхідність виникне".