Повреждены 16 домов: россияне применили на Сумщине БПЛА с ракетами (фото)

В воскресенье днем, 3 августа, вооруженные силы России атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской области беспилотниками с боевыми частями.

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Под вражеским ударом оказалось одно из сел в Путивльской громаде, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

По предварительной информации, враг применил БпЛА с боевыми частями, вероятно, двумя ракетами.

В результате обстрела в населенном пункте повреждены по меньшей мере 16 частных домов, в которых выбиты окна и разрушены кровли. Также повреждения получил личный транспорт граждан.

После удара БПЛА Фото: Сумская ОВА/ Telegram

К счастью, обошлось без пострадавших, — проинформировал Олег Григоров.

В Сумской ОВА также обнародовали статистику вражеских ударов за июль 2025 года.

За месяц было зафиксировано почти 2700 атак, среди которых более 800 ударов управляемых авиабомб, более 250 ударов БпЛА и 52 ракетных удара.

Погибло 23 мирных жителя, ранения получили более 140 человек.

Повреждены почти 200 частных домов и более 30 многоэтажек в Сумском, Шосткинском, Путивльском, Юнаковском и других районах.

Напомним, в конце июля российские войска ударили по автобусу с мирными жителями в Сумской области. Произошло это в районе Юнаковской общины.

Также Фокус рассказывал, почему именно Сумщина стала испытательной площадкой для нового российского дрона "Италмаз", который в РФ называют "умным" из-за системы самонаведения.