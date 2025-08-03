Пошкоджено 16 будинків: росіяни застосували на Сумщині БПЛА з ракетами (фото)

У неділю вдень, 3 серпня, збройні сили Росії атакували цивільну інфраструктуру Сумської області безпілотниками з бойовими частинами.

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Під ворожим ударом опинилось одне із сіл в Путивльській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За попередньою інформацією, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами, ймовірно, двома ракетами.

Унаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, в яких вибиті вікна та зруйновані покрівлі. Також пошкодження отримав особистий транспорт громадян.

Після удару БПЛА Фото: Сумська ОВА/ Telegram

На щастя, обійшлося без постраждалих, — поінформував Олег Григоров.

У Сумській ОВА також оприлюднили статистику ворожих ударів за липень 2025 року.

За місяць було зафіксовано майже 2700 атак, серед яких понад 800 ударів керованих авіабомб, понад 250 ударів БпЛА та 52 ракетні удари.

Загинуло 23 мирних жителі, поранення отримали понад 140 людей.

Пошкоджено майже 200 приватних будинків та понад 30 багатоповерхівок у Сумському, Шосткинському, Путивльському, Юнаківському та інших районах.

Нагадаємо, наприкінці липня російські війська вдарили по автобусу з мирними жителями в Сумській області. Сталося це в районі Юнаківської громади.

Також Фокус розповідав, чому саме Сумщина стала випробувальним майданчиком для нового російського дрона "Італмаз", який у РФ називають "розумним" через систему самонаведення.