В Ровно мобилизовали забронированного работника "Укрзализныци": что решил суд
Ровненский окружной админсуд признал незаконной мобилизацию мужчины, который имел действующую отсрочку и бронирование. Служители Фемиды обязали исключить его из списков личного состава.
Как сообщается в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, суд в Ровно удовлетворил иск мужчины, которого мобилизовали несмотря на действующую отсрочку и бронь. Решением суда приказ о призыве отменен, а самого мужчину должны исключить из списков воинской части.
Согласно материалам дела, истца мобилизовали в апреле 2025 года, однако он сразу обратился в суд. Мужчина заявил, что на момент мобилизации имел действующее бронирование и отсрочку — с декабря 2024 до августа 2025 года, поскольку работает проводником в "Пассажирском вагонном депо Черновцов".
В то же время представители ответчика — территориального центра комплектования и воинской части — не предоставили письменных возражений и не прокомментировали свою позицию в суде.
Дело рассматривала судья Ровненского окружного административного суда Светлана Дуляницкая. Она установила, что истец действительно имел право на отсрочку, а значит — не подлежал мобилизации. На основании этого суд пришел к выводу, что действия ТЦК были противоправными.
Суд постановил:
- признать незаконным приказ о мобилизации;
- отменить зачисление мужчины в личный состав воинской части;
- обязать исключить его из списков.
Сейчас решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, незаконная мобилизация — не основание для увольнения из ВСУ: юристы объяснили, что можно сделать.
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