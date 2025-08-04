В Ровно мобилизовали забронированного работника "Укрзализныци": что решил суд

Ровненский окружной админсуд признал незаконной мобилизацию мужчины, который имел действующую отсрочку и бронирование. Служители Фемиды обязали исключить его из списков личного состава.

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Как сообщается в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, суд в Ровно удовлетворил иск мужчины, которого мобилизовали несмотря на действующую отсрочку и бронь. Решением суда приказ о призыве отменен, а самого мужчину должны исключить из списков воинской части.

Согласно материалам дела, истца мобилизовали в апреле 2025 года, однако он сразу обратился в суд. Мужчина заявил, что на момент мобилизации имел действующее бронирование и отсрочку — с декабря 2024 до августа 2025 года, поскольку работает проводником в "Пассажирском вагонном депо Черновцов".

В то же время представители ответчика — территориального центра комплектования и воинской части — не предоставили письменных возражений и не прокомментировали свою позицию в суде.

Дело рассматривала судья Ровненского окружного административного суда Светлана Дуляницкая. Она установила, что истец действительно имел право на отсрочку, а значит — не подлежал мобилизации. На основании этого суд пришел к выводу, что действия ТЦК были противоправными.

Суд постановил:

признать незаконным приказ о мобилизации;

отменить зачисление мужчины в личный состав воинской части;

обязать исключить его из списков.

Сейчас решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, незаконная мобилизация — не основание для увольнения из ВСУ: юристы объяснили, что можно сделать.

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