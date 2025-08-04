У Рівному мобілізували заброньованого працівника "Укрзалізниці": що вирішив суд
Рівненський окружний адмінсуд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який мав чинну відстрочку та бронювання. Служителі Феміди зобов'язали виключити його зі списків особового складу.
Як повідомляється у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, суд у Рівному задовольнив позов чоловіка, якого мобілізували попри чинну відстрочку та бронь. Рішенням суду наказ про призов скасовано, а самого чоловіка мають виключити зі списків військової частини.
Згідно з матеріалами справи, позивача мобілізували у квітні 2025 року, однак він одразу звернувся до суду. Чоловік заявив, що на момент мобілізації мав чинне бронювання та відстрочку – з грудня 2024 до серпня 2025 року, оскільки працює провідником у "Пасажирському вагонному депо Чернівців".
Водночас представники відповідача – територіального центру комплектування та військової частини – не надали письмових заперечень і не прокоментували свою позицію в суді.
Справу розглядала суддя Рівненського окружного адміністративного суду Світлана Дуляницька. Вона встановила, що позивач дійсно мав право на відстрочку, а отже – не підлягав мобілізації. На підставі цього суд дійшов висновку, що дії ТЦК були протиправними.
Суд ухвалив:
- визнати незаконним наказ про мобілізацію;
- скасувати зарахування чоловіка до особового складу військової частини;
- зобов’язати виключити його зі списків.
Наразі рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.
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