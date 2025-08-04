Близкие родственники нового командующего ПС ВСУ Анатолия Кривоножко живут в РФ, — росСМИ

Российские СМИ пишут, что генерал не общался с родней, потому что якобы не выразил соболезнования после смерти матери и "продолжал обстрелы Белгородщины".

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На днях президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил ВСУ. Его близкие родственники живут в России. Об этом пишет российское медиа Shot.

По информации Shot, мать нового главкома ВС ВСУ Анатолия Криворожко жила в Белгородской области. Она недавно умерла после четырех перенесенных инсультов. Ей был 101 год.

"Все это время украинские военные обстреливали Шебекинский район Белгородской области, где жили она и брат Кривоножка", — пишет медиа.

Также Shot намекает, что генерал не общался с родней, потому что якобы не выразил соболезнования после смерти матери и продолжал обстрелы Белгородщины.

"Продолжал обстреливать населенные пункты, а также и Первое Цепляево, различными барражирующими боеприпасами, в том числе американского и французского производства. С начала "СВО" Кривоножко перестал поддерживать связь со своей матерью и родственниками, которые не отказывались от него, даже несмотря на обстрелы родного села", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Первом Цепляево до сих пор живет родной брат Кривоножко. Там же жила и мать командующего Варвара Захаровна Кривоножко, которая умерла несколько месяцев назад.

"Варвара Захаровна является труженицей тыла. В годы Великой Отечественной войны она копала противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", — пишет Shot.

Воздушные силы ВСУ и Генштаб ВСУ распространенную российскими СМИ информацию о российских родственниках нового командующего не комментировали.

Анатолий Кривоножко: что известно

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко с 30 августа 2024 года исполнял обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ, Герой Украины, участник российско-украинской войны.

С 2006 по 2008 год проходил военную службу в должности командира 114 бригады тактической авиации.

С 2015 — командующий Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Он отличился во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Получил "Золотую звезду", потому что благодаря его командованию в пределах зоны ответственности уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель.

Напомним, что 2 августа президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Ранее Фокус подробно писал об отставке Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ. Сам он отметил, что "точно не будет стыдно".