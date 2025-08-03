Кривоножко возглавил Воздушные силы: Зеленский объявил о назначении

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 30 августа 2024 года Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего. О назначении президент Украины Владимир Зеленский объявил в вечернем обращении 2 августа, приуроченном ко Дню Воздушных сил.

Кроме этого Зеленский рассказал, что Воздушные силы уже реализовывают стратегию развития авиации на ближайшие 20 лет. В 2024 году уже поступили самолеты Mirage, пополнился парк F-16, и определены приоритеты интеграции иностранной техники в украинские Силы обороны.

По словам главы государства, украинское небо остается украинским именно благодаря самоотверженной работе тысяч людей — военных, техников, экспертов и волонтеров. Он отдельно отметил три главные составляющие защиты неба: боевую авиацию, зенитные ракетные войска и радиотехнические подразделения.

"Украина не позволила россиянам господствовать в своем небе — и это результат беспрецедентной работы наших людей", — отметил Зеленский.

Цель реформы — создать современную и мощную авиационную составляющую, которая станет не просто партнером НАТО, а фактической частью Альянса. По словам Зеленского, значительная часть информации о боевой авиации остается засекреченной, однако уже сейчас есть чем гордиться.

"Украинцы доказали: наше мастерство и способность выполнять самые сложные задачи — образец для Европы", — заявил президент.

По словам президента украинская боевая авиация и противовоздушная оборона должны и в дальнейшем развиваться комплексно — во взаимодействии между Генштабом, Минобороны, ВСУ и международными партнерами.

Анатолий Кривоножко, что о нем известно

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, исполняющий обязанности командующего Воздушных Сил ВСУ (с 30 августа 2024), Герой Украины (2023), участник российско-украинской войны, отличившийся во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Когда президент Зеленский вручал Кривоножко орден "Золотая звезда", он отметил, что благодаря его умелому командованию в пределах зоны ответственности уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одну надводную цель.

Анатолий Кривоножко Фото: Генштаб ВСУ

С 30 августа 2024 года Кривоножко был временно исполняющим обязанности командующего после увольнения командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука.

Фокус подробно писал об отставке Николая Олещука с должности. Сам он отметил, что "точно не будет стыдно".

Перед увольнением Николай Олещук заявил, что народный депутат Марьяна Безуглая безосновательно обвиняет командование ВС ВСУ в бездействии по расследованию катастрофы катастрофы F-16 и гибели пилота Алексея Меся.

30 августа Марьяна Безуглая заявила, что самолет F-16 украинского пилота Алексея Меся якобы был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot "из-за дискоординации между подразделениями".