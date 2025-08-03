Кривоножко очолив Повітряні сили: Зеленський оголосив про призначення

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 30 серпня 2024 року Кривоножко був тимчасово виконуючим обов'язки командувача. Про призначення президент України Володимир Зеленський оголосив у вечірньому зверненні 2 серпня, приуроченому до Дня Повітряних сил.

Крім цього Зеленський розповів, що Повітряні сили вже реалізовують стратегію розвитку авіації на найближчі 20 років. У 2024 році вже надійшли літаки Mirage, поповнився парк F-16, і визначено пріоритети інтеграції іноземної техніки в українські Сили оборони.

За словами глави держави, українське небо залишається українським саме завдяки самовідданій роботі тисяч людей – військових, техніків, експертів і волонтерів. Він окремо відзначив три головні складові захисту неба: бойову авіацію, зенітні ракетні війська та радіотехнічні підрозділи.

"Україна не дозволила росіянам панувати у своєму небі – і це результат безпрецедентної роботи наших людей", – зазначив Зеленський.

Мета реформи – створити сучасну й потужну авіаційну складову, яка стане не просто партнером НАТО, а фактичною частиною Альянсу. За словами Зеленського, значна частина інформації про бойову авіацію лишається засекреченою, проте вже зараз є чим пишатися.

"Українці довели: наша майстерність і здатність виконувати найскладніші завдання – взірець для Європи", – заявив президент.

За словами президента українська бойова авіація та протиповітряна оборона мають і надалі розвиватися комплексно – у взаємодії між Генштабом, Міноборони, ЗСУ та міжнародними партнерами.

Анатолій Кривоножко, що про нього відомо

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, виконувач обов'язків командувача Повітряних Сил ЗСУ (з 30 серпня 2024), Герой України (2023), учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Коли президент Зеленський вручав Кривоножку орден "Золота зірка", він відмітив, що завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Анатолій Кривоножко Фото: Генштаб ЗСУ

З 30 серпня 2024 Кривоножко був тимчасово виконуючим обов'язки командувача після звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Фокус докладно писав про відставку Миколи Олещука з посади. Сам він зазначив, що "точно не буде соромно".

Перед звільненням Микола Олещук заявив, що народна депутатка Мар'яна Безугла безпідставно обвинувачує командування ПС ЗСУ у бездіяльності щодо розслідування катастрофи катастрофи F-16 та загибелі пілота Олексія Меся.

30 серпня Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16 українського пілота Олексія Меся нібито було збито зенітно-ракетним комплексом Patriot "через дискоординацію між підрозділами".