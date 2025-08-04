Близькі родичі нового командувача ПС ЗСУ Анатолія Кривоножка живуть в РФ, — росЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що генерал не спілкувався з ріднею, бо нібито не висловив співчуття після смерті матері і "продовжував обстріли Бєлгородщини".

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Днями президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил ЗСУ. Його близькі родичі мешкають в Росії. Про це пише російське медіа Shot.

За інформацією Shot, мати нового головкому ПС ЗСУ Анатолія Кривоніжка жила в Бєлгородській області. Вона нещодавно померла після чотирьох перенесених інсультів. Їй був 101 рік.

"Весь цей час українські військові обстрілювали Шебекинський район Бєлгородської області, де жили вона та брат Кривоніжка", — пише медіа.

Також Shot натякає, що генерал не спілкувався з ріднею, бо нібито не висловив співчуття після смерті матері і продовжував обстріли Бєлгородщини.

"Продовжував обстрілювати населені пункти, а також і Перше Цепляєве, різними боєприпасами, що барражують, зокрема американського і французького виробництва. З початку "СВО" Кривоножко перестав підтримувати зв'язок зі своєю матір'ю та родичами, які не відмовлялися від нього, навіть незважаючи на обстріл рідного села", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Першому Цепляєвому і досі живе рідний брат Кривоножка. Там же мешкала і мати командувача Варвара Захарівна Кривоножко, яка померла кілька місяців тому.

"Варвара Захарівна є трудівницею тилу. У роки Великої Вітчизняної війни вона копала протитанкові рови та траншеї у Бєлгородській області. Нагороджена медаллю "За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.", — пише Shot.

Повітряні сили ЗСУ і Генштаб ЗСУ поширену російськими ЗМІ інформацію про російських родичів нового командувача не коментували.

Анатолій Кривоножко: що відомо

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко з 30 серпня 2024 року виконував обов'язки командувача Повітряних Сил ЗСУ, Герой України, учасник російсько-української війни.

З 2006 по 2008 рік проходив військову службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

З 2015 — командувач Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Він відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році. Отримав "Золоту зірку", через те, що завдяки його командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Нагадаємо, що 2 серпня президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Раніше Фокус докладно писав про відставку Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Сам він зазначив, що "точно не буде соромно".