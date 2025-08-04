Соединили разобщенных судьбой "Ежика" и "Льва": пилоты БпЛА захватили в плен двух россиян (видео)

Украинские дронари пробирались через полуразрушенное село и наткнулись на россиянина. Тот, увидев украинцев, пытался наброситься на пятки, несмотря на требование сдаться в плен.

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Экипаж дронаров Железной бригады ВСУ один за другим захватил в плен двух россиян, которые "заблудились" на одном из участков фронта. Об этом рассказали в пресс-службе ОТГ "Харьков".

"Случай уникальный, похоже, первый в истории соединения, ведь экипажи работают на расстоянии от линии боевого соприкосновения", — отметили в подразделении.

Отмечается, что трое бойцов из группы FPV Crazy Cats стрелкового батальона — "Десятый", "Ярый" и "Музыкант" — пробирались через полуразрушенное село и наткнулись на россиянина. Тот, увидев украинцев, пытался сбежать, несмотря на требование сдаться в плен.

Через мгновение вслед беглецу полетели украинские пули, видим на видео. Далее россиянина начали выкуривать из тайника сбросами, вперемешку со стрелковым огнем, гранатами. Украинцы окружили беглеца с трех сторон, и только после этого россиянин поднял руки и сдался. Он рассказал, что имеет позывной "Ежик", сам из Екатеринбурга: пожаловался, что заблудился в поисках пищи.

Впоследствии "Ежик" признался, что зашел в село с напарником с позывным "Лев". Последнего тоже быстро нашли и тоже захватили в плен, говорится в заметке бойцов Сил обороны. Между тем на подмогу дронарям оперативно выдвинулась группа с участием офицеров и главного сержанта подразделения, которые зачистили и проверили район на присутствие других "заблудившихся".

Пленные солдаты РФ — детали

Напомним, что в боях в Донецкой области на Лиманском направлении двое украинских пехотинцев взяли в плен вражеских штурмовиков. Бойцы захватили оккупантов, которые прятались в блиндаже, во время зачистки леса вблизи села Торского. Сначала россияне сопротивлялись, но после нескольких подарочков быстро поняли, что лучше плен, чем смерть.

Также в Серебрянском лесу бойцы 63-й бригады ВСУ "Стальные львы" взяли в плен семерых россиян. Те прятались в норах. Неподалеку была еще одна нора, в которой засели оккупанты. Их тоже убеждали сдаться в плен, но они отказались.