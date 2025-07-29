Забросали гранатами блиндаж: пехотинцы ВСУ вдвоем взяли в плен штурмовиков ВС РФ (видео)

В боях в Донецкой области на Лиманском направлении двое украинских пехотинцев взяли в плен вражеских штурмовиков. Бойцы захватили оккупантов, которые прятались в блиндаже, во время зачистки леса вблизи села Торского.

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В 63-й отдельной механизированной бригаде 29 июля опубликовали видео операции и рассказали ее детали. Двое военных из 51-го батальона бригады забросали блиндаж россиян гранатами, и те были вынуждены сдаться.

"Пехота 63-й бригады не просто держит оборону. Ребята из 51-го батальона зачищали лес вблизи Торского и наткнулись на оккупантов, которые засели в блиндаже. Сначала россияне сопротивлялись, но после нескольких подарочков быстро поняли, что лучше плен, чем смерть", — отметили в бригаде.

На видео можно увидеть двух штурмовиков ВС РФ в окопе посреди леса. На кадрах украинские военные подбираются к российскому блиндажу и бросают в него гранаты, а после нескольких взрывов подходят ближе, открывают огонь в сторону врагов и предлагают им сдаться. После этого россияне выходят из окопа с поднятыми руками.

"Блестящая работа настоящих Стальных Львов", — прокомментировали операцию в пресс-службе бригады.

Село Торское в Донецкой области расположено к северо-востоку от Лимана.

Село Торское Донецкой области на карте DeepState за 28 июля Фото: скриншот

Напомним, бойцы минометного расчета 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ 14 июля рассказали, как сбежали из плена россиян с помощью операторов БПЛА.

В Государственной пограничной службе Украины 10 июля рассказали, что пограничники взяли в плен двух пехотинцев РФ, использовав только один дрон Mavic.