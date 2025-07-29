Закидали гранатами бліндаж: піхотинці ЗСУ вдвох узяли в полон штурмовиків ЗС РФ (відео)

В боях у Донецькій області на Лиманському напрямку двоє українських піхотинців взяли в полон ворожих штурмовиків. Бійці захопили окупантів, які ховалися у бліндажі, під час зачистки лісу поблизу села Торського.

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В 63-й окремій механізованій бригаді 29 липня опублікували відео операції та розповіли її деталі. Двоє військових з 51-го батальйону бригади закидали бліндаж росіян гранатами, і ті були вимушені здатися.

"Піхота 63-ї бригади не просто тримає оборону. Хлопці з 51-го батальйону зачищали ліс поблизу Торського і натрапили на окупантів, які засіли в бліндажі. Спершу росіяни пручалися, але після кількох подаруночків швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть", — зазначили в бригаді.

На відео можна побачити двох штурмовиків ЗС РФ в окопі посеред лісу. На кадрах українські військові підбираються до російського бліндажа та кидають у нього гранати, а після кількох вибухів підходять ближче, відкривають вогонь у бік ворогів і пропонують їм здатися. Після цього росіяни виходять з окопу з піднятими руками.

"Блискуча робота справжніх Сталевих Левів", — прокоментували операцію в пресслужбі бригади.

Село Торське в Донецькій області розташоване на північний схід від Лиману.

Село Торське Донецької області на мапі DeepState за 28 липня Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці мінометного розрахунку 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ 14 липня розповіли, як втекли з полону росіян з допомогою операторів БПЛА.

В Державній прикордонній службі України 10 липня розповіли, що прикордонники взяли у полон двох піхотинців РФ, використавши лише один дрон Mavic.