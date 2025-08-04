Поєднали роз'єднаних долею "Їжака" і "Лева": пілоти БпЛА захопили в полон двох росіян (відео)

Українські дронарі пробиралися через напівзруйноване село і наткнулися на росіянина. Той, побачивши українців, намагався накивати п'ятками, попри вимогу здатися в полон.

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Екіпаж дронарів Залізної бригади ЗСУ один за одним захопив в полон двох росіян, які "заблукали" на одній з ділянок фронту. Про це розповіли у пресслужбі ОТУ "Харків".

"Випадок унікальний, схоже, перший в історії з'єднання, адже екіпажі працюють на відстані від лінії бойового зіткнення", — зауважили у підрозділі.

Зазначається, що троє бійців з групи FPV Crazy Cats стрілецького батальйону — "Десятий", "Ярий" і "Музикант" — пробиралися через напівзруйноване село і наткнулися на росіянина. Той, побачивши українців, намагався "накивати п'ятами", попри вимогу здатися в полон.

За мить услід втікачу полетіли українські кулі, бачимо на відео. Далі росіянина почали викурювати зі схованки скидами, вперемішку зі стрілецьким вогнем, гранатами. Українці оточили втікача з трьох боків, і лише після цього росіянин підняв руки та здався. Він розповів, що має позивний "Ежик", сам з Єкатеринбурга: поскаржився, що заблукав в пошуках їжі.

Згодом "Ежик" зізнався, що зайшов в село з напарником з позивним "Лев". Останнього теж швидко знайшли й теж захопили в полон, ідеться у дописі бійців Сил оборони. Тим часом на підмогу дронарям оперативно висунулася група за участю офіцерів та головного сержанта підрозділу, які зачистили та перевірили район на присутність інших "заблукалих".

Полонені солдати РФ — деталі

Нагадаємо, що в боях у Донецькій області на Лиманському напрямку двоє українських піхотинців взяли в полон ворожих штурмовиків. Бійці захопили окупантів, які ховалися у бліндажі, під час зачистки лісу поблизу села Торського. Спершу росіяни пручалися, але після кількох подаруночків швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть.

Також в Серебрянському лісі бійці 63-ї бригади ЗСУ "Сталеві леви" взяли в полон сімох росіян. Ті ховалися в норах. Неподалік була ще одна нора, в якій засіли окупанти. Їх теж переконували здатися в полон, але вони відмовилися.