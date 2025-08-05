"Мультикам" не заменит "пиксель": Минобороны объяснило, для чего ВСУ новый камуфляж

Украинская армия получит новый маскировочный узор. Министерство обороны утвердило паттерн ММ-25 как дополнительный к действующему "пикселю" — после многочисленных обращений военных с передовой.

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В июне 2025 года Министерство обороны Украины приняло решение о внедрении нового маскировочного рисунка ММ-25. Это стало ответом на запрос Главнокомандующего ВСУ и многочисленные обращения от военнослужащих, которые уже используют подобное снаряжение при выполнении боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Новый камуфляж будут применять для изготовления элементов вещевого обеспечения. Однако речь не идет о полной замене действующего ММ-14 ("пикселя"). ММ-25 рассматривают как альтернативный вариант, вроде уже действующих моделей "олива", "койот" или ММ-16Ф.

Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМО) уже внесло ММ-25 в обновленную техническую спецификацию A01XJ.29979-539:2025 (02) для хлопчатобумажных и смешанных тканей. Более десяти поставщиков обратились в ЦУРМО с инициативой ознакомиться с новым камуфляжем и его цветовой палитрой.

"Решение об утверждении нового маскировочного рисунка обусловлено многочисленными обращениями военнослужащих, которые выполняют боевые задачи и уже используют похожий узор. Пока же единственным вариантом для них было приобретение такого снаряжения за свой счет. Наша задача — обеспечить военных необходимым обмундированием и экипировкой, а также создать условия, чтобы украинские производители могли официально обеспечивать армию необходимым вещевым имуществом", — пояснил подполковник Максим Кайола, начальник ЦУРМЗ.

"Пиксель" и ММ-25 Фото: Министерство обороны Украины

Введение ММ-25 должно облегчить обеспечение военных соответствующим снаряжением, а также создать дополнительные возможности для украинских производителей, которые уже имеют мощности для печати и пошива в новых цветах.

Государственное агентство закупок Минобороны "ДОТ" уже начало тендеры на пробные поставки. В 2025 году планируется закупить до 20 000 единиц изделий с использованием нового узора. Такой объем позволит проверить производственные возможности и постепенно интегрировать ММ-25 в вещевое обеспечение войска.

"Мы понимаем, что новые требования к вещевому обеспечению — это вызов как для заказчика, так и для производителей. После получения запроса от военных мы инициировали закупки по пяти позициям, которые подпадают под эти обновленные стандарты. Наша цель — чтобы военные получили одежду, которая соответствует их реальным потребностям, а производители смогли качественно реализовать эти заказы", — отметил директор программы вещевого имущества ДОТ Никита Чичкан.

Напомним, 25 июля производителей и поставщиков вещевого имущества для защитников предупредили о переходе на рисунок "ММ-25". По данным профильных источников, он визуально и концептуально повторяет камуфляж Multicam, который используют армии стран НАТО.

Фокус также писал, что в ВСУ прошла реформа, в результате которой последняя бригада, которая была танковой, стала тяжелой механизированной. Командование подчеркнуло, что бригада эволюционирует, но "традиции будут неизменными".