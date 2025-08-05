"Мультикам" не замінить "піксель": Міноборони пояснило, для чого ЗСУ новий камуфляж

Українська армія отримає новий маскувальний візерунок. Міністерство оборони затвердило патерн ММ-25 як додатковий до чинного "пікселя" — після численних звернень військових із передової.

Related video

У червні 2025 року Міністерство оборони України ухвалило рішення про впровадження нового маскувального малюнка ММ-25. Це стало відповіддю на запит Головнокомандувача ЗСУ та численні звернення від військовослужбовців, які вже використовують подібне спорядження під час виконання бойових завдань. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Новий камуфляж застосовуватимуть для виготовлення елементів речового забезпечення. Проте не йдеться про повну заміну чинного ММ-14 ("пікселя"). ММ-25 розглядають як альтернативний варіант, на кшталт вже чинних моделей "олива", "койот" або ММ-16Ф.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже внесло ММ-25 до оновленої технічної специфікації A01XJ.29979-539:2025 (02) для бавовняних і змішаних тканин. Більше десяти постачальників звернулися до ЦУРМЗ з ініціативою ознайомитися з новим камуфляжем та його кольоровою палітрою.

"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", — пояснив підполковник Максим Кайола, начальник ЦУРМЗ.

"Піксель" та ММ-25 Фото: Міністерство оборони України

Запровадження ММ-25 має полегшити забезпечення військових відповідним спорядженням, а також створити додаткові можливості для українських виробників, які вже мають потужності для друку і пошиття в нових кольорах.

Державна агенція закупівель Міноборони "ДОТ" уже розпочала тендери на пробні поставки. У 2025 році планують закупити до 20 000 одиниць виробів із використанням нового візерунка. Такий обсяг дозволить перевірити виробничі спроможності та поступово інтегрувати ММ-25 у речове забезпечення війська.

"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення — це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета — щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", — зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Нагадаємо, 25 липня виробників і постачальників речового майна для захисників попередили про перехід на малюнок "ММ-25". За даними профільних джерел, він візуально та концептуально повторює камуфляж Multicam, який використовують армії країн НАТО.

Фокус також писав, що у ЗСУ пройшла реформа, в результаті якої остання бригада, яка була танковою, стала важкою механізованою. Командування наголосило, що бригада еволюціонує, але "традиції будуть незмінними".