В Беларуси заметили военную технику со странными знаками: опасно ли это для Украины

На городских улицах были замечены БТРы, часть из которых оснащена противодронными дугами кустарного производства. Она была обозначена опознавательными знаками в виде красных квадратов.

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В Беларуси на улицах города Гомель, который расположен в 100 километрах от украинского Чернигова, заметили российскую бронированную технику. Часть из нее имела самодельные противодроновые дуги и тактические символы красного цвета. Об этом сообщили в телеграмм-канале "BelVarta".

Также военные, которые обслуживали эту технику имели красные повязки на рукавах.

"Получена крайне тревожная информация из Гомеля. На городских улицах были замечены БТРы, часть из которых оснащена противодронными дугами кустарного производства. Это происходит на фоне Дня десантника, однако опознавательные знаки на технике вызывают серьезные опасения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронированная техника была обозначена опознавательными знаками в виде красных квадратов. У командиров на рукавах были красные ленты, "такие же, как у российских оккупационных войск в Украине".

"Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в большом городе, а не на полигоне является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к каким-то серьезным действиям", — пишет "BelVarta".

Активисты отмечают, что режим даже не пытается скрыть присутствие иностранных войск и их подготовку. Они призвали жителей страны сообщать о таких случаях.

Какие признаки будут говорить об опасности

О связи этого видео с запланированными военными учениями в комментарии "Телеграфу" заявил экс-сотрудник СБУ и консультант парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Ступак.

"Мы же ожидаем учений в Беларуси. Они должны быть. И, возможно, это уже первые образцы техники, которая начинает появляться на территории Республики Беларусь. Это может быть техника самой Беларуси, которая готовится к учениям", — сказал он.

Он отметил, что об опасности могут свидетельствовать 2 аспекта — количество личного состава — если будет более 3,5 тысячи, а тем более до 10 тысяч, и разгрузка снарядов на землю. Наибольшая угроза, по мнению Ступака, не в самих танках и пушках, а в вероятности гибридной операции, в частности на территории стран Балтии.

"Для Украины пока что риска здесь не наблюдается. Но смотрим по количеству техники, людей и снарядов", — подытожил Ступак.

Напомним, что белорусский политик Александр Лукашенко недавно заявил, что если Украина не захочет договариваться с Кремлем — в ближайшие полтора-два месяца ВС РФ захватят Краматорск, и что после оккупации территории ВС РФ "пойдут дальше".

1 июля сообщалось, что Беларусь создает новую бригаду спецназовцев возле украинской границы — и именно накануне масштабных учений с Россией.