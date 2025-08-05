В Білорусі помітили військову техніку з дивними знаками: чи небезпечно це для України

На міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва. Вона була позначена розпізнавальними знаками у вигляді червоних квадратів.

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В Білорусі на вулицях міста Гомель, яки розташовани за 100 кілометрів від українського Чернігова, помітили російську броньовану техніку. Частина з неї мала саморобні протидронові дуги та тактичні символи червоного кольору. Про це повідомили в телеграм-каналі "BelVarta".

Також військові, які обслуговували цю техніку мали червоні пов’язки на рукавах.

"Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. На міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва. Це відбувається на тлі Дня десантника, проте розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що броньована техніка була позначена розпізнавальними знаками у вигляді червоних квадратів. У командирів на рукавах були червоні стрічки, "такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні".

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", — пише "BelVarta".

Активісти зауважують, що режим навіть не намагається приховати присутність іноземних військ та їхню підготовку. Вони закликали жителів країни повідомляти про такі випадки.

Які ознаки говоритимуть про небезпеку

Про зв’язок цього відео з запланованими військовими навчаннями в коментарі "Телеграфу" заявив ексспівробітник СБУ та консультант парламентського Комітету з нацбезпеки Іван Ступак.

"Ми ж очікуємо на навчання в Білорусі. Вони повинні бути. І, можливо, це вже перші зразки техніки, яка починає з’являтися на території Республіки Білорусь. Це може бути техніка самої Білорусі, яка готується до навчань", — сказав він.

Він зауважив, що про небезпеку можуть свідчити 2 аспекти — кількість особового складу — якщо буде понад 3,5 тисячі, а тим більше до 10 тисяч, і розвантаження снарядів на землю. Найбільша загроза, на думку Ступака, не в самих танках і гарматах, а в імовірності гібридної операції, зокрема на території країн Балтії.

"Для України поки що ризику тут не спостерігається. Але дивимося за кількістю техніки, людей і снарядів", — підсумував Ступак.

Нагадаємо, що білоруський політик Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що якщо Україна не захоче домовлятися з Кремлем — у найближчі півтора-два місяці ЗС РФ захоплять Краматорськ, і що після окупації території ЗС РФ "підуть далі".

1 липня повідомлялося, що Білорусь створює нову бригаду спецпризначенців біля українського кордону — і саме напередодні масштабних навчань із Росією.