Санитар 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ирина Бурбан-Коваленко резко высказалась в адрес гражданских, не желающих идти на фронт. Она требует жестко наказывать тех, кто повысил голос на военкомов.

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Санинструктор 82-й ОДШБр потребовала "жесткого закона о мобилизации" и говорит, что ей безразлично, "чья черешня не может или не хочет".

"Я хочу, чтобы начали трясти всех — блогеров, певцов ртом, юмористов, стендаперов, помощников госслужащих. Чтобы всех нах**й на полигон и потом на фронт", — отметила она.

По словам Коваленко, гражданские должны четко понимать ответственность за неявку в ТЦК и отказ от службы в армии. Также нужны жесткие законы за нарушение мобилизационного законодательства.

"Хочу, чтобы каждая курица, которая гавкает в сторону военного, была моментально мобилизована и отправлена на фронт", — продолжила санинструктор.

Кроме этого, она советует жестко наказывать тех, кто даже повысил голос в общении с военкомами. Далее приводится пример законодательства США, разрешающее полицейским открывать огонь на поражение в случае агрессивного поведения преступника.

Военные ВСУ слишком долго проявляли толерантность к "гражданскому миру", который в своих взглядах "резко перешел от "верим в ВСУ" к "идите нах***й, вас никто не посылал на войну".

"А вам, гражданские существа, просто говорю: чаша терпения военных давно переполнена. Они придут порядок наводить — с вами, если враг раньше не придет, потому что вы же на фронт е***ли идти", — добавила она.

Реакция на пост Ирины Бурбан-Коваленко

Сейчас ее пост в Facebook удален за разжигание насилия и угроз общественной безопасности. Однако после этого военная снова написала, что в целом ее мнение не изменилось.

"Гражданские абсолютно оху***ли, властям пора перестать играть в демократию и проводить мобилизацию всех", — отметила она.

Некоторые пользователи соцсети не оценили столь резкие высказывания и начали угрожать нанесением телесных повреждений.

Напомним, при проверке документов в Черкассах мужчина угрожал боевой гранатой и хотел взять в заложники военкомов.

Фокус также писал о взрыве в здании ТЦК в Каменец-Подольском, неизвестный бросил гранату.