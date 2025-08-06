Санітарка 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Ірина Бурбан-Коваленко різко висловилася на адресу цивільних, які не бажають іти на фронт. Вона вимагає жорстко карати тих, хто підвищив голос на військкомів.

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Санінструкторка 82-ї ОДШБр зажадала "жорсткого закону про мобілізацію" і каже, що їй байдуже, "чия черешня не може або не хоче".

"Я хочу, щоб почали трясти всіх — блогерів, співаків ротом, гумористів, стендаперів, помічників держслужбовців. Щоб усіх нах**й на полігон і потім на фронт", — зазначила вона.

За словами Коваленко, цивільні мають чітко розуміти відповідальність за неявку в ТЦК і відмову від служби в армії. Також потрібні жорсткі закони за порушення мобілізаційного законодавства.

"Хочу, щоб кожна курка, яка гавкає в бік військового, була моментально мобілізована і відправлена на фронт", — продовжила санінструкторка.

Крім цього, вона радить жорстко карати тих, хто навіть підвищив голос у спілкуванні з військкомами. Далі наводиться приклад законодавства США, що дозволяє поліцейським відкривати вогонь на ураження в разі агресивної поведінки злочинця.

Військові ЗСУ занадто довго виявляли толерантність до "громадянського світу", який у своїх поглядах "різко перейшов від "віримо в ЗСУ" до "йдіть нах***й, вас ніхто не посилав на війну".

"А вам, цивільні істоти, просто кажу: чаша терпіння військових давно переповнена. Вони прийдуть порядок наводити — з вами, якщо ворог раніше не прийде, тому що ви ж на фронт ї***ли йти", — додала вона.

Реакція на пост Ірини Бурбан-Коваленко

Наразі її пост у Facebook видалено через розпалювання насильства та загрози громадській безпеці. Однак після цього військова знову написала, що загалом її думка не змінилася.

"Громадянські абсолютно оху***ли, владі пора перестати грати в демократію і проводити мобілізацію всіх", — зазначила вона.

Деякі користувачі соцмережі не оцінили настільки різкі висловлювання і почали погрожувати завдаванням тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, під час перевірки документів у Черкасах чоловік погрожував бойовою гранатою і хотів узяти в заручники військкомів.

Фокус також писав про вибух у будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському, невідомий кинув гранату.