Бросают "банзай-гранаты" по 40 кг: аналитики обнаружили недостаток боеприпасов для пехоты ВСУ (видео)

Украинские бойцы выдерживают тяжелые физические нагрузки, чтобы донести 40-килограммовый снаряд с чекой к месту столкновений, метнуть этот боеприпас по врагу и добиться соответствующих потерь среди оккупантов.

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Бойцы Сил обороны Украины начали применять артиллерийские боеприпасы во время штурмовых действий против ВС РФ. Это указывает на проблемы в украинском войске с обеспечением. На это обратили внимание аналитики Defence Express.

Defence Express объясняет, что в соцсетях стали публиковать примеры использования артиллерийских боеприпасов в роли "банзай-гранат" во время штурмовых действий для зачистки зданий от российских оккупантов. В частности, для такой цели используют 120-мм минометные мины.

Аналитики отмечают, что намеренно употребляют термин "банзай-граната", чтобы подчеркнуть отчаянность ситуации, из-за которой украинские защитники вынуждены использовать такие импровизированные боеприпасы для штурмовых действий.

"Более того, было зафиксировано использование в качестве "банзай-гранаты" даже 155-мм снаряда, к которому был просто прикручен взрыватель от ручной гранаты, с 4-секундной задержкой. Или как этот пример указывает не только на отчаянность боев против врага, но и на незакрытые сегменты потребностей нашего войска", — пишут аналитики.

Боеприпасы ВСУ — пример использования снаряда 155 мм вместо мины (@CasualArtyFan) Фото: X (Twitter)

Отмечается, что можно только представить, какую физическую нагрузку выдерживают украинские бойцы, чтобы донести 40-килограммовый снаряд с чекой к месту столкновений и метнуть этот боеприпас по врагу и добиться соответствующих потерь среди оккупантов.

"Эти примеры на самом деле говорят не только о тяжелых условиях, в которых наши бойцы ведут бои против "штурмовиков" армии РФ. Эти примеры говорят также и о том, какие сегменты производства оружия и боеприпасов для наших военных пока не закрыты, и куда следовало бы направить усилия отечественного ОПК", — говорят в Defence Express.

На аналитическом портале считают, что оборонно-промышленный комплекс должен сосредоточиться на производстве боеприпасов повышенной мощности для пехоты, поскольку бойцам ВСУ часто приходится импровизировать, как, например, использовать противотанковые мины ТМ-62М для "сбросов" с ударных БпЛА.

Еще один сегмент, по мнению аналитиков, это увеличение производства наземных дронов, они же НРК, которые бы можно было просто использовать в роли "камикадзе", а в качестве боевой части — те самые 120-мм мины или же 155-мм снаряды.

Боеприпасы ВСУ — детали

Ранее Фокус писал, действительно ли РФ производит больше боеприпасов, чем страны НАТО. По оценкам ГУР, Россия произвела в 2023 году 2 млн калибров 152 мм и 122 мм, а в 2024 году — 2,7 миллиона. Всего в РФ в месяц производят 250 тысяч боеприпасов, или 3 миллиона в год.

Напомним, что Кабинет Министров Украины облегчил работу производителям боеприпасов и оружия, унормировав отдельные вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для обеспечения потребностей Сил обороны во время войны.

Украинская армия имела на вооружении и хранении около 100 самоходных артиллерийских установок 2С7 "Пион" во время полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, однако уже через год ВСУ почувствовали нехватку боеприпасов для этой советской пушки.