Кидають "банзай-гранати" по 40 кг: аналітики виявили нестачу боєприпасів для піхоти ЗСУ (відео)

Українські бійці витримують важкі фізичні навантаження, щоб донести 40-кілограмовий снаряд із чекою до місця сутичок, метнути цей боєприпас по ворогу і добитись відповідних втрат серед окупантів.

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Бійці Сил оборони України почали застосовувати артилерійські боєприпаси під час штурмових дій проти ЗС РФ. Це вказує на проблеми в українському війську із забезпеченням. На це звернули увагу аналітики Defence Express.

Defence Express пояснює, що в соцмережах стали публікувати приклади використання артилерійських боєприпасів у ролі "банзай-гранат" під час штурмових дій для зачистки будівель від російських окупантів. Зокрема, для такої мети використовують 120-мм мінометні міни.

Аналітики наголошують, що навмисно вживають термін "банзай-граната", щоб підкреслити відчайдушність ситуації, через яку українські захисники вимушені використовувати такі імпровізовані боєприпаси для штурмових дій.

"Більш того, було зафіксовано використання в якості "банзай-гранати" навіть 155-мм снаряду, до якого було просто прикручено підривач від ручної гранати, із 4-секундною затримкою. Або як цей приклад вказує не тільки на відчайдушність боїв проти ворога, але й на незакриті сегменти потреб нашого війська", — пишуть аналітики.

Боєприпаси ЗСУ — приклад використання снаряду 155 мм замість міни (@CasualArtyFan) Фото: X (Twitter)

Зауважується, що можна тільки уявити, яке фізичне навантаження витримують українські бійці, щоб донести 40-кілограмовий снаряд із чекою до місця сутичок та метнути цей боєприпас по ворогу і добитись відповідних втрат серед окупантів.

"Ці приклади насправді говорять не тільки про важкі умови, в яких наші бійці ведуть бої проти "штурмовиків" армії РФ. Ці приклади говорять також і про те, які сегменти виробництва зброї та боєприпасів для наших військових наразі не є закриті, та куди варто було б направити зусилля вітчизняного ОПК", — кажуть в Defence Express.

На аналітичному порталі вважають, що оборонно-промисловий комплекс має зосередитися на виробництві боєприпасів підвищеної потужності для піхоти, оскільки бійцям ЗСУ часто доводиться імпровізувати, як, наприклад, використовувати протитанкові міни ТМ-62М для "скидів" з ударних БпЛА.

Ще один сегмент, на думку аналітиків, це збільшення виробництва наземних дронів, вони ж НРК, які б можна було просто використовувати в ролі "камікадзе", а в якості бойової частини – ті самі 120-мм міни або ж155-мм снаряди.

Боєприпаси ЗСУ — деталі

Раніше Фокус писав, чи дійсно РФ виробляє більше боєприпасів, ніж країни НАТО. За оцінками ГУР, Росія виробила у 2023 році 2 млн калібрів 152 мм і 122 мм, а у 2024 році — 2,7 мільйона. Загалом у РФ на місяць виробляють 250 тисяч боєприпасів, або 3 мільйони на рік.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України полегшив роботу виробникам боєприпасів і зброї, унормувавши окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони під час війни.

Українська армія мала на озброєнні та зберіганні приблизно 100 самохідних артилерійських установок 2С7 "Піон" під час повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, однак уже за рік ЗСУ відчули брак боєприпасів для цієї радянської гармати.