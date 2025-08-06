Европейский аналог HIMARS: в США состоялись первые боевые стрельбы установки GMARS

Пусковая установка GMARS может быть вооружена улучшенным боезарядом из двух ракет ATACMS, четырех PrSM, 12 ракет GMLRS стандартной дальности или 12 ракет GMLRS увеличенной дальности.

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На реактивной системе залпового огня Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) проведены первые испытательные стрельбы снарядов Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Стрельбы провели в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщают представители американской военно-промышленной корпорации "Lockheed Martin".

Испытания новой системы прошли на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико (США). Провели два пуска снарядов GMLRS средней дальности.

GMARS разрабатывается совместно компаниями Lockheed Martin (США) и Rheinmetall (Германия) и позволяет запускать вдвое больше боеприпасов, чем система Army High Mobility Rocket System (HIMARS). Кроме того, GMARS может применять такие снаряды, как ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) и Precision Strike Missile (PrSM).

Как пишет издание, в условиях роста угрозы со стороны России в Европе, а также других международных рисков, ожидается высокий спрос на эту сравнительно маневренную колесную платформу, способную существенно увеличить огневую мощь HIMARS.

Пусковая установка GMARS может быть оснащена разнообразным боекомплектом, включая 2 ракеты ATACMS, 4 ракеты PrSM или 12 стандартных или дальнобойных ракет GMLRS.

По данным компании Rheinmetall, в будущем GMARS сможет запускать также крылатые ракеты наземного базирования.

Программа GMARS является результатом партнерства между Rheinmetall и Lockheed Martin. Новое изделие сочетает их индивидуальные сильные стороны для создания европейской пусковой установки, максимально использующей проверенные в боевых условиях компоненты HIMARS и M270, говорится в пресс-релизе.

Установки GMARS — детали

Новая немецко-американская установка GMARS лучше защищает экипаж и быстрее готова к эксплуатации, подчеркнули журналисты. При этом она совместима со всеми системами НАТО и стреляет дальше, чем предыдущая.

РСЗО GMARS сочетает технологию HIMARS с шасси HX 8x8 Rheinmetall. Система может быть оснащена различными ракетами, в том числе и ATACMS, в результате радиус действия будет достигать 400 километров.

Напомним, что 14 июля в Эстонии испытали системы HIMARS. Первые выстрелы из реактивных систем залпового огня HIMARS были произведены на эстонском острове Сааремаа после четырехмесячной подготовки. Они достигли цели размером с ведро на расстоянии 15 км, которые находились в море.

10 июля сообщалось, что США Дональда возобновили поставки в Украину отдельных видов вооружения. В поставки включены высокоточные реактивные снаряды GMLRS, используемые в системах HIMARS, а также 155-мм артиллерийские боеприпасы.