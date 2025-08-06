Європейський аналог HIMARS: у США відбулися перші бойові стрільби установки GMARS

Пускова установка GMARS може бути озброєна покращеним боєзарядом з двох ракет ATACMS, чотирьох PrSM, 12 ракет GMLRS стандартної дальності або 12 ракет GMLRS збільшеної дальності.

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На реактивній системі залпового вогню Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS) проведено перші випробувальні стрільби снарядів Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Стрільби провели в умовах, наближених до бойових. Про це повідомляють представники американської військово-промислової корпорації "Lockheed Martin".

Випробування нової системи пройшли на ракетному полігоні Уайт-Сендс у Нью-Мексико (США). Провели два пуски снарядів GMLRS середньої дальності.

GMARS розробляється спільно компаніями Lockheed Martin (США) та Rheinmetall (Німеччина) і дозволяє запускати вдвічі більше боєприпасів, ніж система Army High Mobility Rocket System (HIMARS). Крім того, GMARS може застосовувати такі снаряди, як ракети Army TACtical Missile System (ATACMS) та Precision Strike Missile (PrSM).

Як пише видання, в умовах зростання загрози з боку Росії в Європі, а також інших міжнародних ризиків, очікується високий попит на цю порівняно маневрену колісну платформу, здатну істотно збільшити вогневу міць HIMARS.

Пускова установка GMARS може бути оснащена різноманітним боєкомплектом, включаючи 2 ракети ATACMS, 4 ракети PrSM або 12 стандартних або далекобійних ракет GMLRS.

За даними компанії Rheinmetall, у майбутньому GMARS зможе запускати також крилаті ракети наземного базування.

Програма GMARS є результатом партнерства між Rheinmetall та Lockheed Martin. Новий виріб поєднує їхні індивідуальні сильні сторони для створення європейської пускової установки, що максимально використовує перевірені в бойових умовах компоненти HIMARS та M270, ідеться у пресрелізі.

Установки GMARS — деталі

Нова німецько-американська установка GMARS краще захищає екіпаж і швидше готова до експлуатації, наголосили журналісти. При цьому вона сумісна з усіма системами НАТО і стріляє далі, ніж попередня.

РСЗВ GMARS поєднує технологію HIMARS з шасі HX 8x8 Rheinmetall. Система може бути оснащена різними ракетами, зокрема, й ATACMS, в результаті радіус дії досягатиме 400 кілометрів.

Нагадаємо, що 14 липня в Естонії випробували системи HIMARS. Перші постріли з реактивних систем залпового вогню HIMARS були зроблені на естонському острові Сааремаа після чотиримісячної підготовки. Вони досягли цілі розміром із відро на відстані 15 км, які перебували в морі.

10 липня повідомлялося, що США Дональда відновили постачання в Україну окремих видів озброєння. До поставок включено високоточні реактивні снаряди GMLRS, що використовуються в системах HIMARS, а також 155-мм артилерійські боєприпаси.