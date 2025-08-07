Новый закон о военном положении в Беларуси: смерть Лукашенко будет считаться военной угрозой

В Беларуси готовят обновление законодательства о военном положении. Министерство обороны страны разработало проект изменений, который предусматривает расширение оснований для его введения. Среди возможных причин — от гибели Александра Лукашенко до атак на военные объекты в России, которые могут быть расценены как угроза для Минска.

Как отмечает пресс-служба Минобороны, новые поправки имеют целью согласовать перечень военных угроз с положениями Военной доктрины. В законе детализируются как внешние, так и внутренние угрозы, пишет RFI.

К внутренним рискам относят, в частности, попытки создания незаконных вооруженных формирований, конфликты между различными группами населения на идеологической или политической почве, а также покушение на жизнь президента или его смерть. По словам приближенного к власти медиа "Минская правда", речь идет, в частности, о сценариях, которые могут быть восприняты как угроза смене власти. В таких случаях Конституция предусматривает возможность введения чрезвычайного или военного положения.

Обновленный закон также позволяет военным вмешиваться во внутренние события с целью предотвращения вооруженного конфликта и "создания благоприятных условий в информационной среде" для достижения политических и экономических целей, отвечающих национальным интересам.

Среди внешних угроз — пересечение границы вооруженными формированиями (в качестве примера упоминается полк имени Кастуся Калиновского, воюющий в составе Сил обороны Украины), присутствие иностранных войск у границы, эскалация конфликтов в России, атаки на инфраструктуру, а также размещение оружия массового поражения в соседних государствах.

Фактически это означает, что военное положение в Беларуси могут ввести даже в случае активных боевых действий на территории России вблизи белорусской границы или ударов по военным объектам РФ.

Кроме того, в законопроекте фигурирует понятие "коалиционной войны" — ситуации, когда нападение осуществляется на страны ОДКБ или так называемое Союзное государственное образование Беларуси и России.

Изменения уже переданы правительством в парламент. Учитывая специфику белорусской политической системы, вероятность их принятия без обсуждения — чрезвычайно высока.

Напомним, 5 августа сообщалось, что в Беларуси рассмотрят изменения в законодательство, которые позволят ввести военное положение в случае вооруженной агрессии против Союзного государства. Причиной такой инициативы называют войну России против Украины.

Фокус также писал, что во время встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью поддерживает позицию России в переговорах с Украиной. Он также высказал мнение, что Киеву следует как можно быстрее обратиться к Москве с предложением договориться.