Беларусь готовится к войне: парламент хочет по-новому объявлять военное положение

В Беларуси рассмотрят изменения в законодательство, которые позволят ввести военное положение в случае вооруженной агрессии против Союзного государства. Причиной такой инициативы называют войну России против Украины.

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Как говорится в публикации в Telegram-канале Министерства обороны Республики Беларусь, законопроект, разработанный ведомством, уже передали в Палату представителей. Документ называется "О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны" и предусматривает ряд обновлений.

Скриншот публикации в Telegram-канале Министерства обороны Республики Беларусь Фото: Скриншот

В частности, предлагается согласовать терминологию действующих законов с положениями Военной доктрины, а также уточнить полномочия президента, Совета безопасности, Минобороны и Генштаба в сфере обороны. Также конкретизируют задачи Вооруженных сил и функции Генерального штаба в сфере обеспечения военной безопасности.

Отдельно проект предусматривает обновление перечня военных угроз, которые могут быть основанием для введения военного положения. Среди них — вооруженная агрессия против Союзного государства, которую в таком случае будут считать нападением на Беларусь.

В целом, законопроект предусматривает внесение изменений в законы "Об обороне", "О Вооруженных силах Республики Беларусь" и "О военном положении".

Как отмечает издание "Милитарный", договор о создании союзного государства между Россией и Беларусью был подписан еще в 1999 году и предусматривает постепенную интеграцию обеих стран в различных сферах.

Согласно обнародованному тексту законопроекта, Беларусь сможет ввести военное положение даже в случае ударов Сил обороны Украины по военным объектам на территории России, которую считает союзным государством.

Ранее Фокус писал, что на территории Гомельской области в Беларуси, недалеко от границы с Украиной, формируют новую 37-ю десантно-штурмовую бригаду сил спецопераций. В общем, такое решение приняли из-за напряженной ситуации на южном направлении. Один батальон уже создан, до конца года его приведут в боевую готовность.

Бригада войдет в состав сил спецопераций — наиболее подготовленной части белорусской армии. Особое внимание уделяют подготовке к современной войне: противодействию дронам, тактической стрельбе, медицине и работе со взрывчаткой.

Кроме этого, во время встречи с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью поддерживает позицию России в переговорах с Украиной. Он также выразил мнение, что Киеву следует как можно быстрее обратиться к Москве с предложением договориться.