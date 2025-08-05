Білорусь готується до війни: парламент хоче по-новому оголошувати воєнний стан

У Білорусі розглянуть зміни до законодавства, які дозволять запровадити воєнний стан у разі збройної агресії проти Союзної держави. Причиною такої ініціативи називають війну Росії проти України.

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Як йдеться у публікації в Telegram-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь, законопроєкт, розроблений відомством, уже передали до Палати представників. Документ має назву "Про внесення змін до законів з питань забезпечення воєнної безпеки та оборони" і передбачає низку оновлень.

Скриншот публікації в Telegram-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь Фото: Скриншот

Зокрема, пропонується узгодити термінологію чинних законів із положеннями Воєнної доктрини, а також уточнити повноваження президента, Ради безпеки, Міноборони та Генштабу у сфері оборони. Також конкретизують завдання Збройних сил і функції Генерального штабу у сфері забезпечення воєнної безпеки.

Окремо проєкт передбачає оновлення переліку воєнних загроз, які можуть бути підставою для введення воєнного стану. Серед них — збройна агресія проти Союзної держави, яку в такому разі вважатимуть нападом на Білорусь.

Загалом, законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про оборону", "Про Збройні сили Республіки Білорусь" і "Про воєнний стан".

Як зазначає видання "Мілітарний", договір про створення союзної держави між Росією та Білоруссю був підписаний ще у 1999 році і передбачає поступову інтеграцію обох країн у різних сферах.

Згідно з оприлюдненим текстом законопроєкту, Білорусь зможе запровадити воєнний стан навіть у разі ударів Сил оборони України по військових об'єктах на території Росії, яку вважає союзною державою.

Раніше Фокус писав, що на території Гомельської області у Білорусі, неподалік кордону з Україною, формують нову 37-му десантно-штурмову бригаду сил спецоперацій. Загалом, таке рішення ухвалили через напружену ситуацію на південному напрямку. Один батальйон уже створено, до кінця року його приведуть у бойову готовність.

Бригада увійде до складу сил спецоперацій — найбільш підготовленої частини білоруської армії. Особливу увагу приділяють підготовці до сучасної війни: протидії дронам, тактичній стрільбі, медицині та роботі з вибухівкою.

Окрім цього, під час зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує позицію Росії у переговорах з Україною. Він також висловив думку, що Києву слід якнайшвидше звернутися до Москви з пропозицією домовитися.