Новий закон щодо воєнного стану в Білорусі: смерть Лукашенка буде вважатися військовою загрозою

У Білорусі готують оновлення законодавства щодо воєнного стану. Міністерство оборони країни розробило проєкт змін, який передбачає розширення підстав для його запровадження. Серед можливих причин — від загибелі Олександра Лукашенка до атак на військові об’єкти в Росії, що можуть бути розцінені як загроза для Мінська.

Як зазначає пресслужба Міноборони, нові поправки мають на меті узгодити перелік військових загроз з положеннями Воєнної доктрини. У законі деталізуються як зовнішні, так і внутрішні загрози, пише RFI.

До внутрішніх ризиків відносять, зокрема, спроби створення незаконних збройних формувань, конфлікти між різними групами населення на ідеологічному чи політичному ґрунті, а також замах на життя президента або його смерть. За словами наближеного до влади медіа "Мінська правда", йдеться, зокрема, про сценарії, які можуть бути сприйняті як загроза зміні влади. У таких випадках Конституція передбачає можливість введення надзвичайного або воєнного стану.

Оновлений закон також дозволяє військовим втручатися у внутрішні події з метою запобігання збройному конфлікту та "створення сприятливих умов в інформаційному середовищі" для досягнення політичних і економічних цілей, що відповідають національним інтересам.

Серед зовнішніх загроз — перетин кордону збройними формуваннями (як приклад згадується полк імені Кастуся Калиновського, що воює у складі Сил оборони України), присутність іноземних військ біля кордону, ескалація конфліктів у Росії, атаки на інфраструктуру, а також розміщення зброї масового ураження в сусідніх державах.

Фактично це означає, що воєнний стан у Білорусі можуть запровадити навіть у разі активних бойових дій на території Росії поблизу білоруського кордону або ударів по військових об’єктах РФ.

Крім того, у законопроєкті фігурує поняття "коаліційної війни" — ситуації, коли напад здійснюється на країни ОДКБ чи так зване Союзне державне утворення Білорусі та Росії.

Зміни вже передані урядом до парламенту. З огляду на специфіку білоруської політичної системи, ймовірність їх ухвалення без обговорення — надзвичайно висока.

Нагадаємо, 5 серпня повідомляли, що у Білорусі розглянуть зміни до законодавства, які дозволять запровадити воєнний стан у разі збройної агресії проти Союзної держави. Причиною такої ініціативи називають війну Росії проти України.

Фокус також писав, що під час зустрічі з Володимиром Путіним Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь повністю підтримує позицію Росії у переговорах з Україною. Він також висловив думку, що Києву слід якнайшвидше звернутися до Москви з пропозицією домовитися.