Атомные субмарины вблизи РФ: переговорная тактика Трампа или эскалация конфликта?

Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину требование о прекращении огня в Украине и при этом упомянул о перемещении атомных подводных лодок — ближе к берегам РФ. Аналитики Центра стратегических и международных исследований объяснили, представляет ли это реальную угрозу.

На прошлой неделе бывший президент России и близкий союзник Путина Дмитрий Медведев выступил с критикой США на своей странице в X, в очередной раз напомнив миру о ядерном потенциале России. Сам Путин уже неоднократно делал это после полномасштабного вторжения в Украину. Президент Трамп ответил размещением американских атомных подводных лодок в "соответствующих регионах". Слово "атомные" вызвало шквал предположений и беспокойство значением такого размещения.

Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "заигрался в ультиматумы" Фото: Getty Images

Фокус перевел разговор двух специалистов по безопасности: экс-морпеха армии США Марка Ф. Канчиана и ученого Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS) Криса Х. Парка.

Примечание от участников разговора: Отвечая на некоторые вопросы, мы [Канчиан и Парк] дадим оценку событиям, исходя из известных военных возможностей США и немногих публичных заявлений президента.

Противостояние субмарин, которое достигло пика во время Холодной войны, снова возродилось, когда Россия стала более агрессивной и антизападной Фото: Getty Images

Атомные подводные лодки США — детали заявлений Трампа

Вопрос: Что публично заявляли президент Трамп, бывший президент России Медведев и российское правительство?

Ответ: Давайте начнем с известных фактов. Приведенные ниже данные обобщают дипломатическую полемику, которая в духе нашего времени велась в основном через социальные сети.

28 июля Трамп дал России новый срок в 10 дней, чтобы договориться о прекращении огня под угрозой санкций и "вторичных тарифов" — это сокращение 50-дневного срока, установленного 14 июля.

Трамп дал России новый срок в 10 дней, чтобы договориться о прекращении огня под угрозой санкций и "вторичных тарифов" — это сокращение 50-дневного срока, установленного 14 июля. 28 июля Медведев написал в сети X, что Трамп "заигрался в ультиматумы", которые приведут к войне.

Медведев написал в сети X, что Трамп "заигрался в ультиматумы", которые приведут к войне. 31 июля Трамп предупредил "бывшего президента-неудачника" Медведева, чтобы тот "следил за своим языком".

Трамп предупредил "бывшего президента-неудачника" Медведева, чтобы тот "следил за своим языком". 31 июля Медведев в Telegram написал, что Трампу следует "вспомнить, насколько опасной может быть легендарная "Мертвая рука", имея в виду систему управления ядерным оружием, разработанную в Советском Союзе.

Медведев в Telegram написал, что Трампу следует "вспомнить, насколько опасной может быть легендарная "Мертвая рука", имея в виду систему управления ядерным оружием, разработанную в Советском Союзе. 1 августа Трамп приказал "разместить ядерные подводные лодки в соответствующих регионах", написав об этом в социальной сети Truth. В интервью NewsMax он объяснил: "Мы хотим быть готовыми ко всему. Я просто хочу убедиться, что его слова — это только слова и не более".

Трамп приказал "разместить ядерные подводные лодки в соответствующих регионах", написав об этом в социальной сети Truth. В интервью NewsMax он объяснил: "Мы хотим быть готовыми ко всему. Я просто хочу убедиться, что его слова — это только слова и не более". 3 августа Трамп заявил журналистам, что подводные лодки находятся "в том регионе, где они должны быть".

Трамп заявил журналистам, что подводные лодки находятся "в том регионе, где они должны быть". 4 августа Министерство иностранных дел России объявило, что Россия больше не считает себя связанной Договором о ядерных силах средней дальности (INF). Медведев предупредил о "новой реальности" и о том, что следует ожидать "дальнейших шагов".

Министерство иностранных дел России объявило, что Россия больше не считает себя связанной Договором о ядерных силах средней дальности (INF). Медведев предупредил о "новой реальности" и о том, что следует ожидать "дальнейших шагов". 4 августа в первом официальном заявлении по поводу сложившейся ситуации представитель Кремля сказал журналистам, что "все должны быть очень осторожными с ядерной риторикой".

Что известно об атомных субмаринах стран-мировых лидеров

Вопрос: Речь идет о подводных лодках с ядерной силовой установкой или о подводных лодках с ядерным оружием?

Ответ: Разница очень важна, потому что существует большое различие между подводными лодками с ядерной силовой установкой (двигателем) и подводными лодками с ядерным оружием (вооружением). К сожалению, возникла путаница, поскольку президент Трамп назвал эти подводные лодки "атомными" без какой-либо дополнительной информации — скорее всего, намеренно, чтобы сохранить оперативную тайну.

Все американские подводные лодки оснащены ядерными силовыми установками. Только 14 из них — подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЧАРБ, или "бумеры") — несут ядерное оружие. В прошлом все американские ударные подводные лодки несли ядерное оружие, но в 1990-х годах оно было снято.

Российские ударные подводные лодки могут нести ядерное оружие в дополнение к своему обычному вооружению Фото: Getty Images

Российские ударные подводные лодки могут нести ядерное оружие в дополнение к своему обычному вооружению. Таким образом, они считаются "подводными лодками двойного назначения". У России и Китая есть много подводных лодок с обычным вооружением, но они, как правило, также имеют передовые силовые установки и технологии вооружения. ВМС США списали свою последнюю подводную лодку с обычным двигателем в 1990 году.

Таким образом, подводная лодка с ядерным двигателем не угрожает Армагеддоном. Эту угрозу представляет оружие на борту подводной лодки, независимо от того, как она движется по воде.

На диаграмме ниже показаны подводные лодки США, а также России и Китая.

Атомные подводные лодки — информация о субмаринах США, РФ и Китая Фото: Фокус

Решение США по атомным подводным лодкам

Вопрос: Что значит "разместить" подводную лодку?

Ответ: В данном контексте это означает перемещение уже развернутой подводной лодки. В обычных условиях Соединенные Штаты имеют около дюжины развернутых подводных лодок, которые выполняют задачи по всему миру. Сообщений о неожиданных выходах подводных лодок в море не поступало, что означает отсутствие дополнительных подводных лодок в море.

Короткий двухдневный интервал между приказом Трампа и последующим объявлением о том, что подводные лодки находятся на позициях, означает, что они уже находились в Европе или в западной части Тихого океана. Американские подводные лодки способны развивать скорость под водой около 46 км/ч, но обычно движутся с тактической скоростью около 22 км/ч, чтобы сохранить скрытность. За 48 часов они могут преодолеть 965–1930 км. Этого времени достаточно, чтобы переместиться в пределах театра, но недостаточно, чтобы покинуть США или их территории.

Вопрос: Делали ли так Соединенные Штаты раньше?

Ответ: Соединенные Штаты часто перемещают военные силы, в том числе обладающие ядерным потенциалом, для передачи политических месседжей, но использование подводных лодок является необычным.

Заходы американских авианосцев и других крупных надводных кораблей в порты союзников — обычное дело для пополнения запасов, обмена опытом и демонстрации военного партнерства. Самолеты также используются для демонстрации глобального масштаба военной мощи США. Например, в апреле администрация Трампа перебросила стелс-бомбардировщики B-2 на остров Диего-Гарсия, поскольку президент предупредил о дальнейших мерах против Ирана и его сторонников. В начале этого года бомбардировщики B-52 пролетели над Эстонией, примерно в 80 км от российской границы, чтобы отметить День независимости Эстонии. Только в 2024 году администрация Байдена задействовала оперативные группы бомбардировщиков 33 раза, в том числе в Швеции и Финляндии, граничащих с РФ.

Важно

Атомные маневры не объявляют в соцсетях: что должен был сделать Трамп для удара по Путину

И B-2, и B-52 могут доставлять ядерное оружие, а американские авианосцы оснащены ядерными двигателями, так что использование "ядерных" платформ само по себе не является чем-то исключительным. Приказ Трампа был необычным, потому что передвижение и позиционирование американских подводных лодок редко обсуждаются публично, учитывая, что ВМС делают акцент на незаметности. По этой причине заявления президента были расплывчатыми и, как следствие, не представляли особой разведывательной ценности для российских военных.

Вопрос: Какие подводные лодки, вероятно, были передислоцированы?

Ответ: Почти наверняка это были атомные ударные подводные лодки, которые не несут ядерного оружия.

Нет необходимости передислоцировать подводные лодки с баллистическими ракетами из-за их большого радиуса действия. Дальность действия ракеты Trident II составляет 12 тыс км. Это означает, что они могут достичь целей в России из любой точки Атлантики. Американская подводная лодка с баллистической ракетой, стоящая в порту Кингс-Бей, штат Джорджия, может нанести удар по Москве менее чем за полчаса.

Кроме того, использование этих подводных лодок для подачи сигналов противоречит их основной миссии — оставаться незаметными. Единственное недавнее исключение было сделано во время администрации Байдена, когда ПЧАРБ зашла в порт Пусан в качестве исключительного шага, чтобы заверить Южную Корею в приверженности США.

Ударные подводные лодки представляют угрозу не из-за ядерного оружия, которого у них нет, а из-за их способности наносить удары по надводным кораблям и, особенно, по другим подводным лодкам. Противостояние субмарин, которое достигло пика во время Холодной войны, снова возродилось, когда Россия стала более агрессивной и антизападной. Кроме того, Россия сохранила свой подводный флот в приличном состоянии, в отличие от пришедшего в упадок надводного флота.

Американские ударные подводные лодки могли бы перейти в Норвежское море, недалеко от российских северных баз подводных лодок в Мурманске и на Кольском полуострове. Подводная лодка в Тихом океане могла бы расположиться вблизи главной российской военно-морской базы во Владивостоке или базы подводных лодок в Авачинской бухте.

Ударные подводные лодки представляют угрозу не из-за ядерного оружия, которого у них нет, а из-за их способности наносить удары по надводным кораблям и, особенно, по другим подводным лодкам Фото: US Navy

Не исключено, что одна из субмарин является носителем крылатых ракет (SSGN). У Соединенных Штатов четыре таких лодки, переделанных из ПЧАРБ, и одна из них, USS Ohio, находится в море в Тихом океане. Его 154 крылатые ракеты с обычными боеголовками предназначены для нанесения ударов по наземным целям. Одна из этих подводных лодок запустила ракеты Tomahawk по иранским ядерным объектам в Исфахане во время операции "Северный молот". Ракеты Tomahawk имеют большой радиус действия (до 1450 км), но, подойдя ближе к российской территории, эти подводные лодки смогут поразить больше целей.

Вопрос: Почему президент Трамп так поступил?

Ответ: Есть две вероятные причины: переговоры по Украине и ответ на бряцание российским ядерным оружием.

Отказ России вести переговоры по урегулированию войны в Украине разочаровал президента Трампа, который неоднократно критиковал Путина за неуступчивость. Трамп прекратил критику президента Зеленского и даже разрешил европейцам купить американское оружие, чтобы вооружить Украину. Стивен Уиткофф, специальный посланник Трампа по Украине, на этой неделе прибудет в Москву для обсуждения вопроса о продвижении переговоров, и этот шаг, возможно, призван укрепить его позиции.

Трамп сигнализирует о своем раздражении российскими ядерными угрозами Фото: Скриншот

Президент Трамп также сигнализирует о своем раздражении российскими ядерными угрозами. Путин прибегал к ним уже несколько раз за последние три года. Он, например, приводил ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, вносил изменения в ядерную доктрину и выступал с завуалированными угрозами, в том числе предупреждал о последствиях, "подобных которым вы никогда не видели в своей истории". Хотя эта недавняя угроза исходила не из официального правительственного источника, она повторяла предыдущие заявления.

Администрация Байдена проявляла осторожность в ответ на выпады России, опасаясь эскалации, и ее критиковали за запуганный образ. Трамп готов принять более жесткий и немного рискованный подход.

Таким образом, действия президента Трампа не меняют ядерного баланса и не приближают конфликт. Из всех возможных вариантов перемещение "ядерной" подводной лодки было, вероятно, наименее провокационным шагом, который, тем не менее, позволил бы сделать политическое и дипломатическое заявление. Объявление ядерной тревоги или развертывание ядерного оружия было бы гораздо более эскалационным.

Риторика россиян, за исключением Медведева, до сих пор была сдержанной. Таким образом, этот мини-кризис, скорее всего, сойдет на нет, поскольку стороны сосредоточатся на переговорах. Однако более агрессивные высказывания из официальных или полуофициальных российских источников могут вызвать новые шаги США.

Об авторах

Марк Ф. Канчиан — отставной полковник запаса Корпуса морской пехоты США, старший советник отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Крис Х. Парк — научный сотрудник кафедры Арли А. Берка в CSIS.