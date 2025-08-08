Атомні субмарини поблизу РФ: тактика Трампа щодо переговорів чи ескалація конфлікту?

Дональд Трамп висунув Володимиру Путіну вимогу про припинення вогню в Україні та водночас згадав про переміщення атомних підводних човнів — ймовiрно, ближче до берегiв РФ. Аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень пояснили, чи становить це реальну загрозу.

Минулого тижня колишній президент Росії і близький союзник Путіна Дмитро Медведєв виступив з критикою США на своїй сторінці в X, вчергове нагадавши світу про ядерний потенціал Росії. Сам Путін вже неодноразово робив це після повномасштабного вторгнення в Україну. Президент Трамп відповів розміщенням американських атомних підводних човнів у "відповідних регіонах". Слово "атомні" викликало шквал припущень і занепокоєння значенням такого розміщення.

Дмитро Медведєв заявив, що Трамп "загрався в ультиматуми" Фото: Getty Images

Фокус переклав розмову двох фахівців з безпеки: ексморпіха армії США Марка Ф. Канчіана та науковця Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS) Кріса Х. Парка.

Примiтка вiд учасникiв розмови: Відповідаючи на деякі запитання, ми [Канчіан та Парк] дамо оцінку подіям, виходячи з відомих військових можливостей США і небагатьох публічних заяв президента.

Протистояння субмарин, яке досягло піку під час Холодної війни, знову відродилося, коли Росія стала більш агресивною і антизахідною Фото: Getty Images

Атомні підводні човни США — деталі заяв Трампа

Запитання: Що публічно заявляли президент Трамп, колишній президент Росії Медведєв і російський уряд?

Відповідь: Давайте почнемо з відомих фактів. Наведені нижче дані узагальнюють дипломатичну полеміку, яка в дусі нашого часу велася здебільшого через соціальні мережі.

28 липня Трамп дав Росії новий термін в 10 днів, щоб домовитися про припинення вогню під загрозою санкцій і "вторинних тарифів" — це скорочення 50-денного терміну, встановленого 14 липня.

Трамп дав Росії новий термін в 10 днів, щоб домовитися про припинення вогню під загрозою санкцій і "вторинних тарифів" — це скорочення 50-денного терміну, встановленого 14 липня. 28 липня Медведєв написав у мережі X, що Трамп "загрався в ультиматуми", які призведуть до війни.

Медведєв написав у мережі X, що Трамп "загрався в ультиматуми", які призведуть до війни. 31 липня Трамп попередив "колишнього президента-невдаху" Медведєва, щоб той "стежив за своїм язиком".

Трамп попередив "колишнього президента-невдаху" Медведєва, щоб той "стежив за своїм язиком". 31 липня Медведєв у Telegram написав, що Трампу слід "згадати, наскільки небезпечною може бути легендарна "Мертва рука", маючи на увазі систему управління ядерною зброєю, розроблену в Радянському Союзі.

Медведєв у Telegram написав, що Трампу слід "згадати, наскільки небезпечною може бути легендарна "Мертва рука", маючи на увазі систему управління ядерною зброєю, розроблену в Радянському Союзі. 1 серпня Трамп наказав "розмістити ядерні підводні човни у відповідних регіонах", написавши про це в соціальній мережі Truth. В інтерв'ю NewsMax він пояснив: "Ми хочемо бути готовими до всього. Я просто хочу переконатися, що його слова — це тільки слова і не більше".

Трамп наказав "розмістити ядерні підводні човни у відповідних регіонах", написавши про це в соціальній мережі Truth. В інтерв'ю NewsMax він пояснив: "Ми хочемо бути готовими до всього. Я просто хочу переконатися, що його слова — це тільки слова і не більше". 3 серпня Трамп заявив журналістам, що підводні човни знаходяться "в тому регіоні, де вони повинні бути".

Трамп заявив журналістам, що підводні човни знаходяться "в тому регіоні, де вони повинні бути". 4 серпня Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія більше не вважає себе зв'язаною Договором про ядерні сили середньої дальності (INF). Медведєв попередив про "нову реальність" і про те, що слід очікувати "подальших кроків".

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія більше не вважає себе зв'язаною Договором про ядерні сили середньої дальності (INF). Медведєв попередив про "нову реальність" і про те, що слід очікувати "подальших кроків". 4 серпня в першій офіційній заяві щодо ситуації, що склалася, представник Кремля сказав журналістам, що "всі повинні бути дуже обережними з ядерною риторикою".

Що відомо про атомні субмарини країн-світових лідерів

Запитання: Йдеться про підводні човни з ядерною силовою установкою чи про підводні човни з ядерною зброєю?

Відповідь: Різниця дуже важлива, тому що існує велика відмінність між підводними човнами з ядерною силовою установкою (двигуном) і підводними човнами з ядерною зброєю (озброєнням). На жаль, виникла плутанина, оскільки президент Трамп назвав ці підводні човни "атомними" без будь-якої додаткової інформації — найімовірніше, навмисно, щоб зберегти оперативну таємницю.

Всі американські підводні човни оснащені ядерними силовими установками. Тільки 14 з них — підводні човни з балістичними ракетами (ПЧАРБ, або "бумери") — несуть ядерну зброю. У минулому всі американські ударні підводні човни несли ядерну зброю, але в 1990-х роках вона була знята.

Російські ударні підводні човни можуть нести ядерну зброю на додачу до свого звичайного озброєння Фото: Getty Images

Російські ударні підводні човни можуть нести ядерну зброю на додачу до свого звичайного озброєння. Отже, вони вважаються "підводними човнами подвійного призначення". У Росії та Китаю є багато підводних човнів зі звичайним озброєнням, але вони, як правило, також мають передові силові установки і технології озброєння. ВМС США списали свій останній підводний човен зі звичайним двигуном у 1990 році.

Отже, підводний човен з ядерним двигуном не загрожує Армагеддоном. Цю загрозу становить зброя на борту підводного човна, незалежно від того, як він рухається по воді.

На діаграмі нижче показані підводні човни США, а також Росії і Китаю.

Атомні підводні човни — інформація про субмарини США, РФ та Китаю Фото: Фокус

Рішення США щодо атомних підводних човнів

Запитання: Що означає "розмістити" підводний човен?

Відповідь: У цьому контексті це означає переміщення вже розгорнутого підводного човна. У звичайних умовах Сполучені Штати мають приблизно дюжину розгорнутих підводних човнів, які виконують завдання по всьому світу. Повідомлень про несподівані виходи підводних човнів у море не надходило, що означає відсутність додаткових підводних човнів у морі.

Короткий дводенний інтервал між наказом Трампа і подальшим оголошенням про те, що підводні човни знаходяться на позиціях, означає, що вони вже перебували в Європі або в західній частині Тихого океану. Американські підводні човни здатні розвивати швидкість під водою приблизно 46 км/год, але зазвичай рухаються з тактичною швидкістю приблизно 22 км/год, щоб зберегти скритність. За 48 годин вони можуть подолати 965–1930 км. Цього часу достатньо, щоб переміститися в межах театру, але недостатньо, щоб покинути США або їх території.

Запитання: Чи робили так Сполучені Штати раніше?

Відповідь: Сполучені Штати часто переміщують військові сили, зокрема ті, що володіють ядерним потенціалом, для передавання політичних меседжів, але використання підводних човнів є незвичайним.

Заходи американських авіаносців та інших великих надводних кораблів у порти союзників — звичайна справа для поповнення запасів, обміну досвідом і демонстрації військового партнерства. Літаки також використовуються для демонстрації глобального масштабу військової могутності США. Наприклад, у квітні адміністрація Трампа перекинула стелс-бомбардувальники B-2 на острів Дієго-Гарсія, оскільки президент попередив про подальші заходи проти Ірану та його прихильників. На початку цього року бомбардувальники B-52 пролетіли над Естонією, приблизно за 80 км від російського кордону, щоб відсвяткувати День незалежності Естонії. Тільки в 2024 році адміністрація Байдена задіяла оперативні групи бомбардувальників 33 рази, Зокрема в Швеції та Фінляндії, що межують з РФ.

І B-2, і B-52 можуть доставляти ядерну зброю, а американські авіаносці оснащені ядерними двигунами, так що використання "ядерних" платформ саме собою не є чимось винятковим. Наказ Трампа був незвичайним, тому що пересування і позиціонування американських підводних човнів рідко обговорюються публічно, враховуючи, що ВМС роблять акцент на непомітності. З цієї причини заяви президента були розпливчастими і, як наслідок, не являли особливої розвідувальної цінності для російських військових.

Запитання: Які підводні човни, ймовірно, були передислоковані?

Відповідь: Майже напевно це були атомні ударні підводні човни, які не несуть ядерної зброї.

Немає необхідності передислоковувати підводні човни з балістичними ракетами через їхній великий радіус дії. Дальність дії ракети Trident II становить 12 тис. км. Це означає, що вони можуть досягти цілей в Росії з будь-якої точки Атлантики. Американський підводний човен з балістичною ракетою, що стоїть в порту Кінгс-Бей, штат Джорджія, може завдати удару по Москві менш ніж за пів години.

Крім того, використання цих підводних човнів для подання сигналів суперечить їх основній місії — залишатися непомітними. Єдиний недавній виняток був зроблений під час адміністрації Байдена, коли ПЧАРБ зайшов у порт Пусан в якості виняткового кроку, щоб запевнити Південну Корею в прихильності США.

Ударні підводні човни становлять загрозу не через ядерну зброю, якої у них немає, а через їхню здатність завдавати ударів по надводних кораблях і, особливо, по інших підводних човнах. Протистояння субмарин, яке досягло піку під час Холодної війни, знову відродилося, коли Росія стала більш агресивною і антизахідною. Крім того, Росія зберегла свій підводний флот у пристойному стані, на відміну від надводного флоту, який занепав.

Американські ударні підводні човни могли б перейти в Норвезьке море, недалеко від російських північних баз підводних човнів у Мурманську і на Кольському півострові. Підводний човен у Тихому океані міг би розташуватися поблизу головної російської військово-морської бази у Владивостоці або бази підводних човнів в Авачинській бухті.

Ударні підводні човни становлять загрозу не через ядерну зброю, якої у них немає, а через їхню здатність завдавати ударів по надводних кораблях і, особливо, по інших підводних човнах Фото: US Navy

Не виключено, що одна із субмарин є носієм крилатих ракет (SSGN). У Сполучених Штатів чотири таких човни, перероблених з ПЧАРБ, і один з них, USS Ohio, знаходиться в морі в Тихому океані. Його 154 крилаті ракети зі звичайними боєголовками призначені для завдавання ударів по наземних цілях. Один з цих підводних човнів запустив ракети Tomahawk по іранських ядерних об'єктах в Ісфахані під час операції "Північний молот". Ракети Tomahawk мають великий радіус дії (до 1450 км), але, підійшовши ближче до російської території, ці підводні човни зможуть уразити більше цілей.

Запитання: Чому президент Трамп так вчинив?

Відповідь: Є дві ймовірні причини: переговори щодо України і відповідь на брязкання російською ядерною зброєю.

Відмова Росії вести переговори щодо врегулювання війни в Україні розчарувала президента Трампа, який неодноразово критикував Путіна за непоступливість. Трамп припинив критику президента Зеленського і навіть дозволив європейцям купити американську зброю, щоб озброїти Україну. Стівен Віткофф, спеціальний посланник Трампа по Україні, цього тижня прибуде до Москви для обговорення питання про просування переговорів, і цей крок, можливо, покликаний зміцнити його позиції.

Трамп сигналізує про своє роздратування російськими ядерними погрозами Фото: Скриншот

Президент Трамп також сигналізує про своє роздратування російськими ядерними погрозами. Путін вдавався до них уже кілька разів за останні три роки. Він, наприклад, приводив ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності, вносив зміни в ядерну доктрину і виступав із завуальованими погрозами, зокрема попереджав про наслідки, "подібних яким ви ніколи не бачили у своїй історії". Хоча ця нещодавня погроза походила не з офіційного урядового джерела, вона повторювала попередні заяви.

Адміністрація Байдена виявляла обережність у відповідь на випади Росії, побоюючись ескалації, і її критикували за заляканий образ. Трамп готовий прийняти більш жорсткий і трохи ризикований підхід.

Отже, дії президента Трампа не змінюють ядерного балансу і не наближають конфлікт. З усіх можливих варіантів переміщення "ядерного" підводного човна було, ймовірно, найменш провокаційним кроком, який, тим не менш, дав би змогу зробити політичну і дипломатичну заяву. Оголошення ядерної тривоги або розгортання ядерної зброї було б набагато більш ескалаційним.

Риторика росіян, за винятком Медведєва, досі була стриманою. Отже, ця мінікриза, найімовірніше, зійде нанівець, оскільки сторони зосередяться на переговорах. Однак більш агресивні висловлювання з офіційних або напівофіційних російських джерел можуть викликати нові кроки США.

Про авторів

Марк Ф. Канчіан — відставний полковник запасу Корпусу морської піхоти США, старший радник відділу оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

Кріс Х. Парк — науковий співробітник кафедри Арлі А. Берка в CSIS.