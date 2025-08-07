Может перевозить 5 раненых: в Украине представили новый эвакуационный бронеавтомобиль "Новатор 2С"

Основное назначение "Новатор 2С" — оперативная эвакуация раненых из зон боевых действий или чрезвычайных ситуаций, оказание первоочередной медицинской помощи и транспортировка медицинского персонала. О новом бронеавтомобиле стало известно в конце 2024 года, а уже через полгода началось массовое производство.

В Украине запустили в серию новые санитарно-эвакуационные бронированные автомобили "Новатор 2С". Бронеавтомобиль — разработка конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника". "Новатор 2С" уже поставляется в боевые подразделения, сообщили на странице Facebook "Украинской бронетехники".

Конструкторы объяснили, что бронеавтомобиль разработан на базе СБА "Новатор". Основное назначение "Новатора 2С" — оперативная эвакуация раненых из зон боевых действий или чрезвычайных ситуаций, оказание первоочередной медицинской помощи и транспортировка медицинского персонала.

Благодаря специальной конструкции транспортного средства, экипаж и раненые защищены от огневого поражения.

"Главная задача санитарно-эвакуационного "Новатора 2С" — спасение жизни. Благодаря техническим характеристикам бронеавтомобиль дает возможность боевым медикам добираться до самых сложных участков и быстро и безопасно эвакуировать раненых. А установка специального медицинского оборудования позволяет оказывать неотложную помощь и стабилизировать состояние раненых непосредственно в автомобиле", — рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Бронеавтомобилем можно одновременно эвакуировать 6 раненых в положении сидя или 4-х в положении лежа. В авто есть вмонтированное место, чтобы транспортировать лежачего пациента. Также "Новатор" оснащен откидными полками для эвакуации раненых в разном состоянии.

Кроме этого производители предусмотрели в бронеавтомобиле пространство для установки современного медицинского оборудования: дефибриллятора, аппарата ИВЛ, кислородной системы, мониторов жизненных показателей и тому подобное.

