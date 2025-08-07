Може перевозити 5 поранених: в Україні представили новий евакуаційний бронеавтомобіль "Новатор 2С"

Основне призначення "Новатор 2С" – оперативна евакуація поранених із зон бойових дій або надзвичайних ситуацій, надання першочергової медичної допомоги та транспортування медичного персоналу. Про новий бронеавтомобіль стало відомо наприкінці 2024, а вже через пів року почалось масове виробництво.

В Україні запустили в серію нові санітарно-евакуаційні броньовані автомобілі "Новатор 2С". Бронеавтомобіль — розробка конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка". "Новатор 2С" вже постачається у бойові підрозділи, повідомили на сторінці Facebook "Української бронетехніки".

Конструктори пояснили, що бронеавтомобіль розроблений на базі СБА "Новатор". Основне призначення "Новатора 2С" – оперативна евакуація поранених із зон бойових дій або надзвичайних ситуацій, надання першочергової медичної допомоги та транспортування медичного персоналу.

Завдяки спеціальній конструкції транспортного засобу, екіпаж та поранені захищені від вогневого ураження.

"Головне завдання санітарно-евакуаційного "Новатора 2С" — порятунок життя. Завдяки технічним характеристикам бронеавтомобіль дає можливість бойовим медикам діставатися до найскладніших ділянок та швидко і безпечно евакуювати поранених. А встановлення спеціального медичного обладнання дозволяє надавати невідкладну допомогу та стабілізувати стан поранених безпосередньо в автомобілі", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Бронеавтомобілем можна одночасно евакуювати 6 поранених в положенні сидячи або 4-х в положенні лежачи. В авто є вмонтоване місце, щоб транспортувати лежачого пацієнта. Також "Новатор" оснащений відкидними полицями для евакуації поранених у різному стані.

Крім цього виробники передбачили у бронеавтомобілі простір для встановлення сучасного медичного обладнання: дефібрилятора, апарата ШВЛ, кисневої системи, моніторів життєвих показників тощо.

Нагадаємо, що нещодавно Центр спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України отримав у використання нові бронеавтомобілі "Новатор".

Також повідомлялося, що Сили оборони України отримали першу партію бронеавтомобілів UAT-TISA, які виробляє компанія "УкрАрмоТех". Вони вже пройшли усі комплексні випробування та отримали інвентаризаційний номер НАТО (NSN).