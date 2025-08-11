На Сумщине ВСУ ликвидировали лодку с российскими десантниками (видео)

Подразделение Вооруженных сил Российской Федерации пыталось форсировать реку на Сумщине. Как только россияне подобрались к берегу, к ним прилетел ударный дрон и взорвал лодку вместе с вражескими десантниками.

В Сумской области на одном из участков фронта ВС РФ потеряли лодку, когда пытались форсировать местную реку. Ее уничтожили бойцы Сил обороны. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале.

"На Сумщине воины UA_REG TEAM потопили лодку и добили 3 российских "десантников". На Сумском направлении удалось несколько стабилизировать ситуацию. Силы обороны освободили несколько населенных пунктов", — написал Стерненко.

На обнародованных кадрах видно, как оккупанты на лодке гребут на противоположный берег. За их водной прогулкой наблюдают бойцы Сил обороны с дрона. Как только оккупанты подобрались к берегу, к ним прилетел ударный дрон и взорвал лодку вместе с десантниками.

Ситуация на Сумском направлении: что известно

Стерненко не уточнил, на каком именно отрезке фронта под Сумами произошли события. Между тем военный эксперт Константин Машовец отметил, что продолжаются ожесточенные бои по периметру вклинения противника в приграничье Сумской области Украины. Оккупанты пытаются удержать свои позиции в его западной части и одновременно наступать в восточной части. В среднем фиксируется 10 — 15 боевых столкновений в сутки, в частности:

"Судя по всему, штурмовым подразделениям 1443-го мотострелкового полка (мсп) противника удалось оттеснить наши подразделения от Новониколаевки, однако попытка атаковать между Алексеевкой и Варачино оказалась безуспешной. Передовые подразделения ВСУ закрепились менее чем в 1 км от Алексеевки, и иногда проникают в саму Алексеевку", — проинформировал эксперт.

Он добавил, что продолжаются бои за Юнаковку. Оккупанты пропустили контратаку ВСУ в пределах села и их передовые подразделения сумели продвинуться в самом селе, а также к западу от него.

"Очевидно, ВСУ также активно контратакуют за границей Новоконстантиновка — Константиновка в северном направлении, стремясь полностью вытеснить передовые подразделения противника с украинского приграничья на его территорию", — отметил Константин Машовец.

Обозреватель добавил, что ситуация на Сумском направлении имеет характер "шаткого равновесия", поскольку за последние 3 недели здесь нет существенных продвижений.

На карте Deep State можно отыскать населенные пункты, упомянутые Машовцем. Рядом со всеми тремя есть водные преграды, которые могли попытаться форсировать ВС РФ, но попали под удар дронов ВСУ.

10 августа Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от ВС РФ населенный пункт Бессаловка в Сумской области. В операции принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Напомним, в конце июля командование Сил обороны сообщило об освобождении от россиян населенного пункта Кондратьевка в Сумской области. В освобождении украинской территории участвовали группировки войск "Курск".