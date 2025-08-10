ВСУ полностью освободили от оккупантов населенный пункт в Сумской области: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины освободили и полностью зачистили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка.

В операции в Сумской области принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона, информируют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины

Во время боевых действий, как отмечается, украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

"Вооруженные Силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", — говорится в сообщении Генштаба.

Село Бессаловка находится на самой границе с РФ

Отметим, село Бессаловка Белопольской городской громады Сумского района находится на границе с Россией. На расстоянии 1,5 км от него, в Глушковском районе Курской области РФ расположено село Заря.

Еще в пятницу, 8 августа, вражеские войска фиксировались в Бессаловке, информировал местный ресурс "Кордон Медиа" со ссылкой на собственные источники в Силах обороны.

Кроме того, военные ВС РФ были замечены в селах Владимировка, Новониколаевка, Алексеевка, Кондратовка, Константиновка, Журавка, Беловоды, Степное Хотинской громады. Также россияне наблюдались в Яблоновке, Варачино, Басовке, Садках, Локне, Юнаковке Юнаковской громады и Марьино и Проходах Краснопольской громады.

Напомним, в конце июля командование Сил обороны официально подтвердило освобождение населенного пункта Кондратьевка в Сумской области. В освобождении украинской территории участвовали подразделения Сил обороны Украины, входящие в группировку войск "Курск". В сети были обнародованы кадры эпических боевых столкновений с российскими захватчиками, а также последствия боя в селе.

Также Фокус писал, что сейчас ситуация в Сумской области частично стабилизирована. Изменение тактики ведения огня и использование ряда технологических новинок улучшили обстановку, рассказал командующий Десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который анонсировал сразу два сюрприза оккупантам.