ЗСУ повністю звільнили від окупантів населений пункт на Сумщині: подробиці від Генштабу

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка.

В операції в Сумської області брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону, інформують у Генеральному штабі Збройних сил України

Під час бойових дій, як наголошується, українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

"Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Село Безсалівка знаходиться на самому кордоні з РФ

Зазначимо, село Безсалівка Білопільської міської громади Сумського району знаходиться на кордоні з Росією. На відстані 1,5 км від нього, у Глушківському районі Курської області РФ розташоване село Заря.

Ще у п'ятницю, 8 серпня, ворожі війська фіксувалися у Безсалівці, інформував місцевий ресурс "Кордон Медіа" з посиланням на власні джерела у Силах оборони.

Окрім того, військові ЗС РФ були помічені у селах Володимирівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Костянтинівка, Журавка, Біловоди, Степне Хотінської громади. Також росіяни спостерігалися у Яблунівці, Варачиному, Басівці, Садках, Локні, Юнаківці Юнаківської громади та Мар’їному й Проходах Краснопільської громади.

Нагадаємо, наприкінці липня командування Сил оборони офіційно підтвердило звільнення населеного пункту Кіндратівка на Сумщині. У визволенні української території брали участь підрозділи Сил оборони України, що входять до угруповання військ "Курськ". У мережі було оприлюднено кадри епічних бойових зіткнень із російськими загарбниками, а також наслідки бою в селі.

Також Фокус писав, що наразі ситуація в Сумській області частково стабілізована. Зміна тактики ведення вогню і використання низки технологічних новинок поліпшили обстановку, розповів командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол, який анонсував одразу два сюрпризи окупантам.